Bloquean prohibición al aborto en Wyoming y Dakota del Norte

Jueces de Wyoming y Dakota del Norte bloquearon temporalmente el miércoles prohibiciones al aborto que entraban en vigor esta semana en esos estados, mientras se dirimen demandas que afirman que tales prohibiciones violan las constituciones estatales.

Una jueza en Wyoming falló a favor de una clínica de salud de la mujer y de otras partes que argumentaron que la medida perjudicaría a los trabajadores de salud y a sus pacientes, mientras que la decisión de un juez en Dakota del Norte fue en favor de la única clínica de abortos de la entidad, Red River Women™s Clinic, en Fargo.

En Wyoming, la medida habría entrado en vigor el miércoles, un día antes que en Dakota del Norte.

En tanto, legisladores de Virginia Occidental prosiguieron con una medida que limita el aborto, en medio de protestas en contra de la medida.

Durante el debate de varias horas previo a la votación de 69-23 en la Cámara de Delegados del estado, podían escucharse los gritos y consignas de los manifestantes ubicados fuera del recinto.

Den la cara, gritaba la multitud.

Las más recientes acciones judiciales en Dakota del Norte y Wyoming se suman a las de estados como Kentucky, Luisiana y Utah, en donde jueces han bloqueado temporalmente la entrada en vigor de leyes que restringen el aborto en lo que se resuelven las demandas.

Los abogados que argumentaron ante la jueza de distrito del condado de Teton, Melissa Owens, en Jackson, Wyoming, discreparon respecto a si la Constitución del estado especifica un derecho al aborto que anularía la ley que entraba en vigor el miércoles.

Sin embargo, Owens se mostró más empática hacia los argumentos de que la prohibición pondría en una posición difícil a las pacientes embarazadas con complicaciones riesgosas y a sus médicos, al tener que sopesar entre una situación médica grave o la posibilidad de ser encausados.

Ese es un posible daño irreparable para los demandantes. Se quedan sin guía, dijo Owens.

Varios estados, entre ellos Wyoming, aprobaron recientemente prohibiciones al aborto que entrarían en vigor de manera automática en caso de que la Corte Suprema federal anulara el fallo del caso Roe contra Wade, lo que ocurrió el 24 de junio. El máximo tribunal del país emitió formalmente su sentencia el martes.

Tras una revisión de más de tres semanas, el gobernador Mark Gordon dio la semana pasada el visto bueno para que la prohibición al aborto en Wyoming que firmó en marzo entrara en vigor el miércoles. Pero se pausó su implementación luego de que se emitió el fallo.

La ley de Wyoming prohibiría los abortos excepto en casos de violación o incesto o para proteger la vida o la salud de la madre, sin incluir las condiciones psicológicas. Los médicos y otras personas que practiquen abortos ilegales según la nueva ley de Wyoming podrían ser condenados a hasta 14 años de prisión.

En Dakota del Norte, el juez de distrito del condado de Burleigh, Bruce Romanick, falló en favor del argumento de que el gobierno estatal había actuado demasiado rápido para permitir que la ley entrara en vigor. La clínica había argumentado que el conteo regresivo de 30 días no debió empezar hasta que la Corte Suprema emitiera su fallo certificado el martes.

La decisión le otorgará a la clínica Red River más tiempo para reubicarse a algunos kilómetros de distancia, en Moorhead, Minnesota, donde el aborto sigue siendo legal. La ley de Dakota del Norte habría penalizado el aborto en la entidad salvo en casos de violación, incesto o de que peligrara la vida de la madre.

Meetra Mehdizadeh, abogada del Centro para los Derechos Reproductivos, que está ayudando a la clínica con la querella, dijo que los demandantes harán todo lo posible para luchar contra esta prohibición y mantener el acceso al aborto en Dakota del Norte durante el mayor tiempo posible.

En Virginia Occidental, mientras tanto, los legisladores debatieron el miércoles en la Cámara de Delegados un proyecto de ley que convertiría el aborto en un delito castigado con hasta 10 años de prisión. El proyecto de ley hace excepciones en caso de violación o incesto hasta las 14 semanas de gestación y en caso de ciertas complicaciones médicas.

Lo que me resuena en los oídos no es el ruido de la gente aquí, dijo uno de los partidarios del proyecto de ley, el representante Brandon Steele. Son los gritos de los no nacidos, decenas de miles de niños no nacidos que hoy están muertos.

El proyecto de ley pasa ahora a manos del Senado para su consideración.

___

Willingham informó en Charleston, Virginia Occidental. El periodista de The Associated Press Dave Kolpack en Fargo, Dakota del Norte, contribuyó a este despacho.