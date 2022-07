Perú: marchan a favor de presidente; piden disolver Congreso

Medio millar de peruanos marcharon el miércoles por segundo día en apoyo al presidente Pedro Castillo, exigiéndole cumplir sus promesas y pidiendo el cierre del Congreso, un día antes de que cumpla un año en el poder y en medio de acusaciones por corrupción impulsadas por la fiscalía.

La marcha se realizó por las calles del centro histórico de Lima y congregó a sindicalistas, así como a peruanos que llegaron de diversas ciudades de los Andes y la Amazonía. Castillo, escucha; cumple tus promesas" y "el pueblo exige el cierre del Congreso, fueron los estribillos más repetidos.

Los manifestantes llevaban diversos carteles, entre ellos uno que decía cierre del congreso, nido de ratas y mostraba a roedores que vestían trajes con los símbolos de los partidos opositores de tendencia derechista, incluidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular.

La policía antimotines contuvo a los manifestantes poco antes de que llegaran a las puertas del Parlamento. Usó gases lacrimógenos y rechazó con varas a los que intentaban avanzar.

Tenemos el derecho de opinar y de accionar cuando la democracia está tentada por un Parlamento que ha sembrado el odio, el racismo y el desprecio a la provincias, dijo Lincoln Soto, que llegó desde la remota región Ucayali. Estamos aquí cansados e indignados por un Congreso que pretende solamente vacar al presidente que democráticamente lo hemos elegido, dijo.

La popularidad de Castillo cayó de 38% a inicios de su gestión a 19% en junio, según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos. El descenso se debe a la percepción de que no cumple sus promesas y a cinco investigaciones de la fiscalía que han golpeado su imagen. Sin embargo, en provincias fuera de Lima los habitantes creen que parte de la culpa la tiene el Parlamento que no lo deja trabajar, que no reconoció su triunfo electoral y que ha buscado destituirlo dos veces en un año.

El Congreso es más impopular que Castillo con 85% de rechazo y apenas 12% de aprobación, según la misma encuesta de junio. La nueva presidenta del Parlamento, Lady Camones, del partido Alianza por el Progreso, dijo el martes que apoyarán las investigaciones contra Castillo desde la fiscalía.

El mandatario ofreció luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión.

Pocas de sus promesas se han cumplido, pero el domingo Castillo publicó una ley que empodera a los sindicatos en uno de los cambios más notorios en tres décadas que ha sido criticado con dureza por los gremios empresariales y alabado por los sindicatos locales.

La oposición a Castillo ha anunciado marchas para el jueves para exigirle que abandone el poder por las acusaciones de corrupción que tiene en su contra y por su desorden en la administración del país. Por los 19 ministerios del gobierno han pasado 58 secretarios en menos de un año, una marca en la historia nacional.

Castillo es el primer presidente de origen rural que asciende a gobernar Perú en 201 años de República tras dejar de ser una colonia de España.