Sismo de magnitud 7 causa daños en norte de Filipinas

Un sismo de magnitud 7 sacudió el norte de Filipinas el miércoles, dejando al menos un herido, causado algunos daños y provocando que la gente desalojara los edificios de la capital. Las autoridades señalaron que de momento no se habían reportado víctimas.

El sismo tuvo su epicentro en una zona montañosa de la provincia de Abra, informó Renato Solidum, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

El suelo se meció como si estuviera en un columpio y de inmediato se fue la luz. Salimos a toda prisa de la oficina, y escuché algunos gritos y algunos de mis compañeros lloraban, dijo Michael Brillantes, agente de seguridad en la localidad de Lagangilang, en Abra, cerca del epicentro.

Fue el sismo más fuerte que he sentido y pensé que el suelo se iba a abrir, dijo Brillantes en entrevista telefónica con The Associated Press.

Al menos una residente de edad avanzada sufrió un corte en la pierna y recibió atención en una clínica, dijo Brillantes. Añadió que se agrietaron los muros de algunas casas y edificios, algunos de los cuales colapsaron.

Las autoridades revisaban por daños o deslaves en las poblaciones montañosas en los límites más al norte de Abra, una provincia agrícola sin acceso al mar.

La magnitud del sismo se redujo respecto al registro original de 7,3 luego de un análisis más minucioso. El terremoto fue provocado por el movimiento de una falla local a una profundidad de 25 kilómetros (15 millas), dijo el instituto. Añadió que se tienen previstos más daños y réplicas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que la magnitud del terremoto fue de 7,0 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6 millas). Los sismos de menor profundidad suelen causar más daños.

Filipinas se encuentra a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas en el océano Pacífico donde se producen la mayoría de los terremotos del mundo. Filipinas también recibe unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año, lo que la convierte en uno de los países más propensos a las catástrofes naturales.

En 1990, un terremoto de magnitud 7,7 causó la muerte de casi 2.000 personas en el norte de Filipinas.