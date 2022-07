Discursos de Trump y Pence exhiben división republicana

En su primer regreso a Washington desde que Joe Biden lo reemplazó en la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump reiteró el martes sus falsas aseveraciones de fraude electoral, que provocaron en su momento el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. En un discurso contrapuesto no muy lejos de ahí, el exvicepresidente Mike Pence pidió al Partido Republicano dar vuelta a la página de la derrota de Trump.

Las presentaciones separadas mostraron una mayor rivalidad entre quienes solían trabajar codo a codo en la Casa Blanca debido a que ambos tienen la vista puesta en una posible postulación presidencial. Y los dos mostraron claramente las divisiones al interior del partido entre la gente leal a Trump que se rehúsa aceptar los resultados de 2020 y otros republicanos que consideran que el partido debería concentrarse en el futuro.

Funcionarios electorales a nivel federal y estatal de ambos partidos, y el propio secretario de Justicia de Trump, han dicho que no hay pruebas creíbles de que los comicios de 2020 estuvieron amañados. Las acusaciones de fraude del exmandatario también fueron rechazadas rotundamente por los tribunales, incluso por jueces designados por Trump.

Pero Trump continuó negando su derrota en su primera presentación en la capital del país desde el 20 de enero de 2021, cuando Biden asumió el cargo a pesar de los esfuerzos de Trump para quedarse en el poder.

Fue una catástrofe esa elección, declaró Trump durante un acto realizado a kilómetro y medio (una milla) de la Casa Blanca, lugar al que alguna vez llamó su hogar. Pronunció un discurso ante un grupo de exfuncionarios de la Casa Blanca y exmiembros del gabinete que han venido elaborando una agenda con vistas a un posible segundo mandato de Trump.

En un guiño a una campaña presidencial rumbo al 2024 con la que coquetea cada vez más, Trump dijo quizá tengamos que hacerlo de nuevo.

Pence, alguna vez el leal vicepresidente de Trump, hizo declaraciones el martes en la mañana durante una conferencia separada en la que esbozó su propia Agenda de la Libertad y manifestó que los conservadores deberían dejar de mirar hacia el pasado.

Algunas personas podrían elegir concentrarse en el pasado, pero las elecciones son sobre el futuro", dijo Pence ante la Fundación Young America's. Creo que los conservadores deben concentrarse en el futuro para recuperar a Estados Unidos. No debemos quitar la vista del camino frente a nosotros porque lo que está en juego es la propia sobrevivencia de nuestro estilo de vida.

Trump también afirmó que está en juego la sobrevivencia de Estados Unidos. En un discurso concentrado en la seguridad pública, Trump dijo que el país estaba en inminente peligro por la delincuencia. Entre sus propuestas, se pronunció por ejecutar a los vendedores de drogas, enviar a las personas sin cada a ciudades de tiendas de campaña en las afueras de las urbes y ampliar el muro en la frontera sur.

En Twitter, Biden refutó la afirmación de Trump de que fue un presidente que priorizó la seguridad pública.

No creo que incitar a una turba que ataca a un agente policial sea ˜respetar la ley™. Usted no puede ser una persona proinsurrección y propolicía, ni prodemocracia ni proestadounidense, tuiteó el mandatario.

En sus declaraciones, Trump expresó sus agravios habituales.

Si yo renunciara a mis creencias, si yo aceptara quedarme callado, si me quedara en casa y me la llevara tranquilo, la persecución de Donald Trump cesaría de inmediato, dijo. Pero no es lo que haré.