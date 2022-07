Cyndi Lauper: "Kinky Boots" trae esperanza en nuevos tiempos

Tres años después de que terminó su temporada en Broadway, Kinky Boots regresa a Nueva York. Puede que el musical no haya cambiado, pero el país sí lo ha hecho.

El musical creado por Cyndi Lauper y Harvey Fierstein se estrenó en Broadway en 2013 durante el gobierno de Barack Obama, con un gran abrazo de aceptación, tolerancia y amor. Ahora regresa al circuito off-Broadway, en el teatro Stage 42, en un momento en que los avances de la comunidad LGBTQ y el derecho a la privacidad parecen estar amenazados.

El musical ganador de los premios Tony y Olivier trata sobre una fábrica de zapatos británica al borde de la ruina que se moderniza para hacer calzados para drag queens, acogiendo orgullosa la diversidad.

Lauper, cuyos éxitos incluyen los éxitos Girls Just Want to Have Fun y Time After Time, ha sido por años una aliada de la comunidad LGBTQ, creando la organización activista sin fines de lucro que se convertiría en True Colors United en 2008. También apoya el derecho al aborto y actualizó su canción de 1993 Sally™s Pigeons, que escribió sobre una amiga que murió por un aborto mal realizado.

The Associated Press le preguntó sobre el regreso de Kinky Boots, la llamada cultura de la cancelación y el papel de los artistas en momentos en el que los derechos están siendo anulados. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Qué pensó sobre traer de vuelta Kinky Boots a Nueva York?

LAUPER: No estaba interesada en montarla off-Broadway, pero cuando todos explicaron cómo se sentían, qué echaban de menos y qué estaba pasando, entendí que es solo un lugar donde la gente puede ver un espectáculo en el que no solo una persona evoluciona, sino todo el mundo evoluciona.

AP: Sí le da un gran beso de calidez al público.

LAUPER: Creo que es una experiencia maravillosa y es inclusiva. Y, para mí, eso hace que todo sea un poco mejor. Sabes, nunca me gustó un solo tipo de música. Me gusta la música que está expuesta a todo. Como cocinar. No tengo un paladar sencillo.

AP: ¿Ha resistido la obra el paso del tiempo?

LAUPER: Puedo llegar de mal humor y me hace sentir mejor. Y empiezo a reír. Es simplemente buena. Es una historia que tiene redención. Y eso es lo más importante. Tienes que darle esperanza a la gente. No puedes quitarle la esperanza a la gente.

AP: Kinky Boots tiene que ver con la aceptación y la comunicación. ¿Le preocupa el tono del país ahora que muchos parecen oponerse a ese sentimiento?

LAUPER: ¿Quién murió y los dejó a cargo de todo? Mira, si no votaste, los dejaste a cargo. En el momento en que no votaste, ellos están a cargo. Están cambiando las leyes.

AP: ¿Por qué lanzó una nueva versión de Sally™s Pigeons?

LAUPER: Porque creo que hemos olvidado cómo eran las cosas cuando Sally™s Pigeons era una historia común. No muchos recuerdan eso porque no lo vivieron.

AP: ¿Considera que la derecha representa los deseos de la mayoría de los estadounidenses?

LAUPER: En mi mente y en mi corazón, y en la gente a la que le he cantado en todo el país, los estadounidenses son en su mayoría personas imparciales. Nos han puesto a prueba con esto del COVID. Nos habían puesto a prueba con las finanzas. Pero, ¿realmente queremos perder nuestra democracia?

AP: ¿Qué puede hacer la gente común?

LAUPER: Esto es lo que creo: la información es poder, el conocimiento es poder. Es como cuando quiero saber cuáles son las noticias, no veo solo una cosa. Trato de ver incluso una estación de noticias extranjera para poder entender lo que dicen otras personas que miran mi país. Aprendí eso cuando comencé a viajar al extranjero para trabajar.

AP: ¿Qué hacen los artistas ahora?

LAUPER: Tienes que compartir tus historias, y tienes que entender que así como quieres que la gente te escuche, también tienes que escuchar lo que otros dicen. Y luego tienes que entender su humanidad.

AP: Ha mencionado en el pasado que no es fan de la llamada cultura de la cancelación. ¿Por qué?

LAUPER: Es una oportunidad cuando la gente comete un error o no dices lo correcto, que puedes entender porque alguien más comparte su historia y tú compartes la tuya, y comprendes. Tu entendimiento cambia. Entonces la gente puede evolucionar. Por lo tanto, como país, podemos evolucionar. Podemos. Podemos hacerlo mejor.

AP: Entonces, ¿debemos seguir compartiendo, seguir hablando?

LAUPER: Mira, a veces la persona con la que trabajas 12 horas al día tiene una experiencia de vida diferente y tal vez comparten su historia juntos, ambos pueden evolucionar, ¿no? Pueden evolucionar juntos, y así debería ser. Podemos evolucionar, no cancelarnos unos a otros.

