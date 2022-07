El papa se encuentra con un Canadá mucho más diverso

tenía un 59% de población cristiana, entre ellos 26% de católicos en 2011, según las cifras más recientes del censo.

Un 10% era de otros grupos étnicos como musulmanes, sijs, hindúes o budistas y su presencia se hace evidente con mezquitas, gurdwaras y otros templos. Un 31% dijo no tener ninguna religión.

Las cifras son parecidas a nivel nacional. El censo de 2011 halló un 67% de cristianos, incluyendo 39% de católicos, con 9% pertenecientes a otras religiones y 24% que dijo no pertenecer a ninguna religión.

Las cifras revelan una disminución en el porcentaje de cristianos y católicos comparado con el censo de 2001, un año antes de la visita del entonces papa Juan Pablo II. En esa década crecieron las poblaciones de otras religiones y de los habitantes que se profesaron laicos.

Un reporte del centro de investigaciones Pew Research Center de 2018 reveló que esas tendencias han continuado en años recientes, de la misma manera en que ha ocurrido, aunque a un paso menor, en Estados Unidos.

El reverendo John Dowds, capellán anglicano de la ciudad de Edmonton, dice que ha visto un aumento en los miembros de otras tradiciones que necesitan encontrar un lugar específico, para ofrecer plegarias a una hora específica del día.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.