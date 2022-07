Canciller ruso de visita en Egipto

El canciller ruso Serguei Lavrov se encuentra el domingo en El Cairo para conversaciones con funcionarios egipcios, en momentos en que Rusia busca salir de su aislamiento y de las sanciones occidentales impuestas por su invasión de Ucrania.

Lavrov aterrizó la noche del sábado en El Cairo, la primera escala de un viaje por ífrica que lo llevará a Etiopía, Uganda y la República Democrática del Congo, reportó la emisora rusa RT.

El domingo sostuvo conversaciones con el presidente Abdel Fatá el-Sisi y luego con el ministro de exteriores egipcio, Sameh Shukry.

Tiene programado reunirse luego con el secretario general de la Liga írabe Ahmed Aboul Gheit y pronunciar un discurso ante esa organización, reportó RT.

En conferencia de prensa conjunta con Shukry, Lavrov dijo que se habló del operativo militar ruso en Ucrania con funcionarios egipcios que pidieron un fin político y diplomático al conflicto.

Lavrov culpó a Ucrania por la ruptura de las conversaciones de paz.

No tenemos nada en contra de reanudar negociaciones en torno a una amplia gama de temas, pero el asunto no depende de nosotros, aseveró. Las autoridades ucranianas, desde el presidente hasta sus innumerables asesores, dicen constantemente que no habrá negociaciones hasta que Ucrania derrote a Rusia en el campo de batalla, declaró Lavrov.