Not Okay y Honor Society entre los estrenos de la semana

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

” La cultura moderna de los influencers es objeto de humor en la inteligente sátira Not Okay que se estrena en Hulu el viernes 29 de julio. La película, escrita y dirigida por Quinn Shephard, es protagonizada por Zoey Deutch como Danni, una aspirante a escritora veinteañera que no encuentra qué decir hasta que se embarca en una pequeña mentira en redes sociales (fotografías de un viaje a París tomadas desde su apartamento en Bushwick). Cuando ocurre un incidente trágico en la ciudad donde se supone que está, Dani tiene la historia traumática que había estado buscando. Dylan O™Brien de The Maze Runner (Maze Runner - Correr o Morir) actúa junto con la debutante Mia Isaac, quien recientemente se pudo ver en el filme sobre un viaje en carretera de un padre y su hija Don™t Make Me Go.

” Para una crítica diferente a la cultura de los influencers, puedes ver Pahanhautoja (Hatching), la cruda película finlandesa de terror sobre Tinja (Siiri Solalinna) una niña de 12 años y su madre perfeccionista (Sophia Heikkilí¤), que tiene un blog popular llamado Vida Cotidiana Adorable. Dirigida por Hanna Bergholm, en su debut, la película tiene toques de E.T. y Black Swan (El cisne negro) convirtiéndola en un interesante filme sobre una criatura sobrenatural. Pahanhautoja también se estrena en Hulu el viernes 29 de julio y podría ser una buena combinación para ver con Not Okay.

” Una estudiante de bachillerato (Angourie Rice de Spider-Man) está desesperada por ingresar a Harvard e intenta acabar con sus competidores en la nueva comedia Honor Society, que se estrena en Paramount+ el 29 de julio. Dirigida por Oran Zegman y escrita por David A. Goodman (Family Guy), Honor Society también es protagonizada por Gaten Matarazzo de Stranger Things™ y Christopher Mintz-Plasse de Superbad.

” Lindsey Bahr

MÚSICA

” Pocos artistas quieren competir contra un estreno de Beyoncé, pero el nuevo álbum de Maggie Rogers debuta el viernes 29 de julio. Surrender es la primera colección de la cantautora desde su impresionante debut con una importante disquera, Heard It in a Past Life de 2019. Durante la pandemia, Rogers se reubicó a la costa de Maine, se aisló del mundo exterior para escribir la docena de canciones de Surrender. Un sencillo Want Want muestra un lado más atrevido, más bailable, mientras que That™s Where I Am tiene a una Rogers con más aplomo llegando a niveles de un himno. Rogers continúa en ascenso y uno de sus fans podría ser David Byrne ” quizá lo puedes encontrar en el video de That™s Where I Am.

” Explorar el multiverso está de moda en estos días y Wiz Khalifa está por dar el salto. El rapero lanzará Multiverse el viernes 29 de julio, y algunos de los productores son Hitmaka, Sledgren, ID Labs, RMB Justize, Big Jerm e IamSu! Khalifa contó a Vibe: El título viene del mundo único en el que vivo y que experimento. Es uno de mis proyectos favoritos hasta ahora y estoy muy emocionado de que los fans vengan a mi mundo para alocarse con él. El primer sencillo es Bad Ass Bitches y tiene el verso: Chronic in the air/You don™t need underwear (Chronic en el aire/ No necesitas ropa interior).

” Surround me with the girls/I love being a girl (Rodéenme de chicas/Me encanta ser una chica) canta Hayley Kiyoko en su segundo álbum Panorama que será lanzado el 29 de julio. El etéreo sencillo For the Girls tiene un video que es una parodia del reality Bachelorette completo con rosas, sarcasmo y piscinas. Kiyoko alcanzó fama viral en 2015 con el queer bop Girls Like Girls y se volvió conocida entre sus fans como la Jesús lesbiana por la apertura con la que habla de las personas que ama. Otros sencillos de su nuevo álbum incluyen la burbujeante Chance y la bailable Found My Friends así como el himno pop Deep in the Woods.

” Mark Kennedy

TELEVISION

” Cristin Milioti quedó encerrada en un día repetido al estilo Groundhog Day (Atrapado en el tiempo) en la película Palm Springs. En la comedia oscura de ocho episodios de Peacock The Resort el tiempo vuelve a ser un problema para el personaje de Milioti, Emma, quien está de vacaciones con su esposo, Noah (William Jackson Harper), cuando se topan con un misterio de hace 15 años. Andy Siara es el otro vínculo entre Palm Springs y este estreno: Escribió la película y es productor ejecutivo de la serie. Siara ha descrito The Resort, que estrena sus primeros tres episodios del jueves, como una historia que se enfoca en personas que anhelan un periodo de sus vidas antes de que las partes duras se apoderen de ellas.

” Hay una oferta para los jóvenes admiradores de los libros de Amber Brown de Paula Danziger y para los admiradores más grandes de Bonnie Hunt. Amber Brown, debutará el viernes 29 de julio en Apple TV+, es escrita y dirigida por Hunt (Life with Bonnie), quien inyecta al show con su característico humor y calidez. La versión en pantalla de Amber (Carsyn Rose) es ligeramente mayor que la niña original de 9 años y tiene un talento artístico que le ayuda a lidiar con la separación de sus padres. A través de los dibujos y el diario de videos de Amber, el público conoce sus esperanzas y sueños en la serie de 10 partes coprotagonizada por Sarah Drew como la madre de Amber.

” Las comedias sobre la vida después de una ruptura amorosa son comunes, pero Uncoupled de Netflix ofrece una nueva versión. Neil Patrick Harris protagoniza como Michael, a quien lo deja su pareja Colin (Tuc Watkins) después de 17 años juntos. Michael lidia con el dolor, la furia y la fastidiosa aceptación del reto de ser un hombre gay soltero y cuarentón en Nueva York. Su red de apoyo incluye a sus amigos leales y a una socia de venta de bienes raíces Suzanne (Tisha Campbell). Los creadores Darren Star (Sex and the City, Emily in Paris) y Jeffrey Richman (Modern Family) combinan el mal de amores con las risas en la serie de ocho episodios que debuta el viernes 29 de julio.

” Lynn Elber