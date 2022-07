Dominicano que defendió Capitolio aún sufre tras el asalto

han rechazado llamados para que una comisión independiente investigue los hechos. Aseguran que los demócratas, a través del Comité del 6 de enero de la Cámara Baja, aprovechan el asalto para politizar el asunto, ganar adeptos y aprobar reformas electorales que consideran radicales.

A medida que el Comité del 6 de enero saca a la luz detalles de lo ocurrido ese día en audiencias televisadas, Gonell se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del violento episodio, sentando a menudo en la primera fila de asientos durante las audiencias. Ha denunciado el asalto en entrevistas con medios, en Twitter y en el Congreso el año pasado, cuando describió los brutales altercados a puro estilo medieval que enfrentó mientras intentaba defender el Capitolio.

Se le ha concedido la Medalla de Oro del Congreso y ha sido incluido en la lista de Grandes Inmigrantes de la Carnegie Corporation, pero aún lidia con dolor y problemas físicos, consecuencia de los golpes que recibió ese día, además de problemas psicológicos, asegura. A veces llego al trabajo (en el Capitolio) y duro varios minutos en mi carro, pensando si entro o no, dijo. Para entrar tomo el camino más largo. Evito la entrada en dónde ocurrió todo.

Trump no ha condenado el asalto y asegura que su resultado electoral debería ser anulado. El expresidente ha afirmado de forma falsa que en las elecciones de 2020 hubo fraude electoral, algo que ha sido negado por su propio fiscal general, las cortes y funcionarios estatales y locales. Las declaraciones de Trump sobre fraude electoral fueron lo que motivó el asalto del 6 de enero de 2021.

Más de 840 personas han sido acusadas de cometer delitos federales relacionados con el asalto. Más de 330 se han declarado culpables, sobre todo de delitos menores. De los más de 200 que han sido sentenciados, unos 100 fueron condenados a prisión.

Gonell ha testificado en algunos de esos casos judiciales y colabora con las autoridades en las investigaciones.

El dominicano nació en Guayubin, provincia de Monte Cristi. Su padre fue el primero en irse a Nueva York en busca de una mejor vida, seguido de su madre y su hermano mayor. Gonell llegó en 1992, cuando tenía 12 años. En 1999 ingresó en el ejército y fue enviado a la guerra de Irak, un país en el que estuvo de 2004 a 2005. Ingresó en el Departamento de Policía del Capitolio en 2006.

El 6 de enero de 2021, en el lado oeste del Capitolio, pasó horas intentando evitar que la ola de asaltantes accediera al edificio, forcejeando y peleando hasta sangrar. Fue golpeado con un poste de la bandera estadounidense y con un bate, dijo. Cayó al suelo y fue arrastrado por un grupo que lo apaleó mientras le insultaban. El año pasado dijo a congresistas que sentía cómo perdía oxígeno mientras era aplastado por asaltantes. En su testimonio dijo que en ese momento pensó: Así es cómo voy a morir, defendiendo esta entrada.

Necesitó varias operaciones en el pie derecho y el hombro izquierdo, el cual no puede girar en la actualidad.

Más de 100 policías resultaron heridos en el ataque y dos se suicidaron durante los siguientes días. Un tercero colapsó y murió tras los altercados pero un experto forense determinó que murió por causas naturales.

A pesar de que Gonell aprobó un examen para ser teniente, los médicos han recomendado que abandone la policía del Capitolio debido a sus lesiones. En vez de planear un promoción, estoy planeando mi retiro, lamentó el hispano, quien tiene la ciudadanía estadounidense y está actualizando su hoja de vida para conseguir otro trabajo. También está buscando una casa editorial para publicar un libro que está escribiendo sobre su vida y lo ocurrido el 6 de enero de 2021.

No muchas personas aprecian el esfuerzo que hicimos ese día, aseguró el dominicano, quien agregó que muchos políticos republicanos que le ven en el Capitolio le evitan, no le saludan y no le agradecen nada.

¿Qué espera Gonell ahora? Que se haga justicia", dijo. "Las personas que me atacaron a mí, y que atacaron al otro policía, que coordinaron o apoyaron a los asaltantes, que se hagan responsables y que rindan cuentas.