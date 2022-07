Quejas de abuso policial en redada mortal en Río de Janeiro

Una redada contra pandilleros en el mayor complejo de favelas de Río de Janeiro, que dejó un saldo de al menos 18 muertos, desató nuevas denuncias de abuso de violencia policial y encendió un debate sobre cómo manejar la delincuencia en vísperas de las elecciones estatales y presidenciales.

Las autoridades de Río informaron que 16 presuntos criminales murieron en confrontaciones con la policía en el Complexo do Alemao, así como un policía y una mujer. El operativo apuntó contra una pandilla que robaba vehículos y bancos, y que invadió vecindarios cercanos.

Videos que circulan en las redes sociales mostraron tiroteos intensos entre delincuentes, así como a un helicóptero de la policía que voló a baja altura sobre pequeñas casas de ladrillo. La policía de Río ha utilizado helicópteros para disparar contra objetivos, incluso en zonas pobladas densamente, y un video mostró una aeronave haciendo disparos hacia la favela.

En el lugar del operativo, reporteros de The Associated Press vieron a residentes cargando cerca de 10 cuerpos, mientras algunas personas gritaban: ¡Queremos paz!.

Es una masacre allá dentro, lo que la policía llama un operativo, dijo una mujer a The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias de parte de las autoridades. No nos dejan ayudar (a las víctimas), añadió, diciendo que vio como arrestaron a una mujer que intentó brindar ayuda.

Ronaldo Oliveira, un investigador de la policía de Río, dijo que las autoridades hubieran preferido simplemente arrestar a los sospechosos, pero desafortunadamente decidieron abrir fuego contra nuestros policías.

El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, que se postuló para la reelección en octubre, tuiteó que lamentaba el fallecimiento de un agente policial. Seguiré combatiendo al crimen con toda mi fuerza. No daremos ni un paso atrás en la misión de garantizar la paz y la seguridad para las personas de nuestro estado, añadió Castro.

En otro tuit, Castro dijo que su principal rival en las elecciones, el izquierdista Marcelo Freixo, defiende a los delincuentes que atacan a la policía, una institución tan importante que nos enorgullece. Freixo respondió que el gobernador usa a la policía para hacer política.

Muchos no coinciden con la estrategia del gobierno para combatir la violencia y a la delincuencia organizada, un plan que regularmente ha resultado en operativos policiales con saldo letal. Una redada en la favela Vila Cruzeiro de Río dejó más de 20 muertos en mayo.

Brasil también celebrará elecciones presidenciales en octubre y la seguridad será un tema clave. El presidente Jair Bolsonaro ha defendido su enfoque duro contra la delincuencia.0

¡YA BASTA de esta política genocida, gobernador!, respondió la legisladora federal por Río Talíria Petrone al tuit del gobernador. Esta fallida política de seguridad pública deja a residentes y policías muertos en masa. ¡Ya no es posible seguir amontonando cuerpos de negros y de residentes de favelas todos los días!, agregó.

Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé, un grupo de expertos con sede en Río de Janeiro que estudia la seguridad, dijo que la redada del jueves fue un síntoma de un liderazgo fallido y una cultura institucional que aprueba el uso excesivo de la fuerza.

Las muertes resultantes de operaciones policiales a gran escala son un sombrío recordatorio de que la policía militarizada no solo es ineficaz, sino contraproducente, agregó Muggah en un mensaje de texto. Esas redadas generan violencia extrema que afecta predominantemente a las poblaciones negras de bajos ingresos y también corroe la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden, añadió.

Alemao es un complejo de 13 favelas en el norte de Río, en el que habitan unas 70.000 personas. Casi el 75% de los residentes son afrobrasileños o son mestizos, según un estudio realizado en julio de 2020 por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos.

El Supremo Tribunal Federal estableció este año una serie de condiciones para los operativos policiales en las favelas de Río con la finalidad de reducir el número de muertes y de violaciones a los derechos humanos a manos de la policía. La corte ordenó que únicamente podía usarse fuerza letal en situaciones en que los demás medios hubieren sido agotados y cuando fuera necesario para proteger vidas humanas.

El fallo fue en respuesta a un operativo de 2021 en la favela Jacarezinho, donde murieron 28 personas. Al igual que el jueves, un policía murió durante esa operación, lo que llevó a algunos a conjeturar entonces que esa fue la causa de ejecuciones sumarias y abusos subsecuentes.

El operativo del jueves inició antes del amanecer y finalizó alrededor de las 4 de la tarde, afirmó la policía. Participaron casi 400 elementos, incluyendo la unidad táctica de la policía de Río con el respaldo de cuatro helicópteros y 10 vehículos blindados, según el comunicado policial.

En un video difundido por Voz da Comunidade, un medio noticioso comunitario enfocado en las favelas de Río, se puede ver a los residentes pidiendo paz y ondeando pañuelos blancos desde sus ventanas y azoteas.

Fabrício Oliveira, uno de los coordinadores del operativo, dijo que las autoridades temen que el viernes haya una nueva jornada de violencia en Complexo do Alemao.

La experiencia nos dice que después de operativos como este, los policías son atacados de toda forma posible, declaró Oliveira.

___

El periodista de AP Mauricio Savarese contribuyó a este despacho desde Sao Paulo.