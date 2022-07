Informe: Medio ambiente australiano continúa deteriorándose

El medio ambiente australiano continúa deteriorándose debido al cambio climático, la extracción de recursos y otras causas, de acuerdo con un informe de cinco años del gobierno, lo que llevó a los dirigentes del país a prometer el martes nuevas leyes y su cumplimiento.

El informe sobre el estado del medio ambiente también añade presión política sobre el gobierno para que establezca un objetivo más ambicioso de reducción de los gases de efecto invernadero cuando el Parlamento reanude sesiones la próxima semana por primera vez desde las elecciones del 21 de mayo.

El gobierno anterior recibió el informe en diciembre, pero decidió no hacerlo público antes de las elecciones.

El centroizquierdista Partido Laborista ganó con promesas que incluyen una mayor acción contra el cambio climático.

Cuando el Parlamento se reúna el 26 de julio, el partido quiere que se fije un objetivo de reducir las emisiones en un 43% por debajo de los niveles de 2005 para el final de la década.

Varios legisladores no alineados quieren un objetivo más ambicioso. La ministra de Medio Ambiente, Tanya Plibersek, dijo que el informe envió un mensaje muy fuerte de que tenemos que hacer mejor las cosas", pero rechazó las peticiones de mayores recortes de emisiones.

En cuanto al objetivo del 43%, hicimos una promesa al pueblo australiano. Vamos a cumplir la promesa que hicimos, dijo Plibersek en el Club Nacional de Prensa.

La funcionaria dijo que presentaría al Parlamento nuevas leyes de protección del medio ambiente al el próximo año y que el gobierno crearía una agencia para hacerlas cumplir.

El gobierno también se fijará el objetivo de que se declare el 30% de la tierra y el mar circundante de Australia como zonas protegidas. Quiere crear un parque marino en la Antártida oriental.

Soy optimista sobre los pasos que podemos dar en los próximos tres años. Legislar acciones sólidas en materia de cambio climático es un gran comienzo, señaló Plibersek.

El informe reveló que el número de especies australianas catalogadas como amenazadas había aumentado en un 8% desde el informe de 2016.

Ese número aumentará considerablemente después de que los incendios forestales de 2019 y 2020 destruyeran vastas extensiones de bosques del sureste de Australia, según el informe.

Kelly O™Shanassy, directora ejecutiva de la Fundación Australiana para la Conservación, una organización medioambiental, dijo que la deforestación era la principal causa de la pérdida de hábitat.

No hay nada en este informe que no sepamos. Este es el cuarto informe sobre el estado del medio ambiente y cada vez nos dice que el medio ambiente está peor porque no estamos tomando las acciones necesarias, señaló O™Shanassy a Australian Broadcasting Corp.

Acogió con satisfacción el compromiso del gobierno de implementar reformas a la ley.

Eso es lo que tenemos que hacer muy rápidamente, de lo contrario estas especies en peligro se extinguirán y lo harán en el transcurso de nuestras vidas, comentó O™Shanassy.