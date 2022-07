Fauci dice que se jubilará cuando termine período de Biden

El doctor Anthony Fauci, el máximo experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, declaró el lunes que se jubilará para cuando culmine el actual período del presidente Joe Biden en enero de 2025.

Fauci, de 81 años, fue designado director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en 1984, y ha liderado estudios sobre VIH /AIDS, ébola, zika y coronavirus. Ha sido asesor de siete presidentes estadounidenses.

En una entrevista con Politico, Fauci afirmó: Espero dejar una institución donde escogí a los mejores profesionales de todo el país o quizás del mundo, gente que continuará mi visión.

Preguntado por CNN el lunes sobre si piensa retirarse, Fauci dijo que no tiene fecha específica en mente y no ha empezado el proceso. Pero aseguró que piensa dejar el gobierno para cuando termine el período actual de Biden, en enero de 2025.

Para cuando termine el primer período de Biden, probablemente ya me habré retirado, indicó Fauci. Añadió que es muy poco probable que estaré aquí más allá de enero de 2025, de hecho, estoy seguro de ello.

Fauci fue objeto de controversias durante la presidencia de Donald Trump, quien aseguró que el virus se desvanecería por sí solo, promovía curas falsas y despotricaba contra los científicos que lo contradecían. En esa época Fauci recibió tantas amenazas que fue necesario tener guardaespaldas para sí mismo y su familia.

Testificó varias veces ante el Congreso y tuvo encontronazos con algunos republicanos, particularmente el senador Rand Paul, de Kentucky, sobre los orígenes del virus.

Aun así, Fauci destacó el lunes que su decisión de retirarse no tenía nada que ver con la política.

No tiene nada que ver con las presiones, con todas esas tonterías de las que escucha, los insultos, los dardos y flechas. Eso no me afecta para nada, aseveró.