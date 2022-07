Congreso de Perú retrocede y acepta cita OEA con baño neutro

estaban en desacuerdo con un pedido del organismo para instalar servicios sanitarios neutros.

Esto perjudica gravemente la imagen internacional del Perú, escribió el canciller César Landa en su cuenta de Twitter. Añadió que el pedido únicamente otorgará facilidades durante la cita regional sin generar obligaciones internacionales a futuro.

La realización del evento de la OEA en Lima cuyo lema para este año es Juntos Contra la Desigualdad y la Discriminación, requiere obligatoriamente la aprobación del Legislativo.

Ernesto Bustamante, congresista del partido derechista Fuerza Popular y presidente de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores, dijo en la víspera que el concepto de la introducción de baños dentro de un acuerdo internacional automáticamente introduce la existencia de baños trans y baños neutros y baños comunes en el derecho interno peruano.

Tania Ramírez, también legisladora de Fuerza Popular, dijo en la sesión acá si quieren ir al baño, irán al baño que corresponda como su sexo que es: mujer y varón ... ¿Por el hecho que tengan una orientación sexual distinta no han podido ir a un baño normal? Por favor, esas son tonterías.

Guido Bellido, del partido marxista Perú Libre y ex primer ministro del presidente Pedro Castillo, comentó la OEA preocupándose de los baños, a qué hemos llegado, esta es una broma, el Perú es un país que tiene soberanía, quien quiere venir al Perú que venga bajo nuestras condiciones si no, no.

Del otro lado, la legisladora Susel Paredes, quien es gay y forma parte de las filas del partido Morado, indicó que un baño neutro es otro baño que tiene un váter nada más... esto es un absurdo completo.

El pedido para la realización del evento en Lima indica que se debe garantizar un acceso adecuado a las instalaciones sanitarias de todas las personas que participen en la Asamblea General, debiendo proporcionar además de los baños comunes, baños individuales y al menos un baño neutro.

Los WC neutros son espacios sanitarios para el uso de cualquier persona con independencia de su sexo biológico, su identidad de género o su expresión de género. Buscan que las personas transgénero no se vean obligadas a seleccionar aseos de uno u otro sexo. En 2018, Perú implementó baños de género neutro durante la VIII Cumbre de las Américas con sede en Lima.

El Parlamento unicameral peruano es la institución más desacreditada y con mayor impopularidad del país, dicen todas las encuestas. De acuerdo con el sondeo nacional de junio de la firma Ipsos Perú el Legislativo tiene 75% de desaprobación.