Ministro: Kiev necesita garantías para retomar exportaciones

Las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos no se reanudarán sin garantías de seguridad para los armadores, par los propietarios de la mercancía y para Ucrania como nación independiente, dijo el ministro de Exteriores del país.

Funcionarios militares de Rusia y Ucrania mantendrán el miércoles las primeras conversaciones cara a cara entre los dos gobiernos en meses, en una reunión en Estambul que tratará el plan de Naciones Unidas para exportar el grano ucraniano bloqueado a mercados mundiales a través del Mar Negro.

En declaraciones a The Associated Press antes de ese diálogo, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, indició que cualquier acuerdo tendrá que garantizar que Rusia respetará esos corredores, no se colarán en los puertos ni atacarán a los puertos desde aile con sus misiles".

Kuleba dijo también a la AP el martes que el ejército ucraniano está planeando y preparando la total liberación" de las ciudades ocupadas por Rusia cerca de la costa del Mar Negro. Las fuerzas de Kiev ya han intensificado su actividad a recuperar territorios en el sur mientras Moscú se concentra en el este.

Preguntado por la posibilidad de que se inicien negociaciones para terminar la guerra iniciada cuando Rusia invadió la vecina Ucrania el 24 de febrero, el titular de Exteriores apuntó que es poco probable que el diálogo de paz arranque pronto.

Rusia sigue estando en 'modo de guerra¡, y no buscan las negociaciones de buena fe. Están buscando una forma de hacernos implementar sus ultimátums, algo que no va a ocurrir", dijo Kuleba.

Moscú está tratando de anexionarse de facto Jersón, Mariúpol y otras ciudades tomadas al introducir un programa escolar ruso, hacer negocios en su moneda y ofreciendo pasaportes rusos a los ucranianos, agregó.

Estoy bastante seguro de que una vez se liberen esos territorios, la inmensa mayoría de la gente quemará sus pasaportes rusos tranquilamente en la chimenea", apuntó.

Mientras, Ucrania insiste en exigir la retirada completa de las fuerzas del Kremlin como condición para poder fin al conflicto, dijo.