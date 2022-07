Preocupa en NY aviso preventivo sobre ataque nuclear

Los habitantes de la ciudad de Nueva York están acostumbrados a todo tipo de advertencias ante posibles peligros: mal clima, problemas de salud pública y tiroteos masivos.

Sin embargo, un nuevo aviso de servicio público para sobrevivir a un ataque nuclear ha suscitado preocupación entre algunas personas.

La agencia de gestión de emergencias de la ciudad difundió esta semana un video de 90 segundos en el que recomienda a las personas mantenerse en el interior de sus casas y lavarse para eliminar el polvo y la ceniza radiactivos. El video comienza con la imagen computarizada de una calle desolada en cuyo fondo se ven edificios dañados.

Una presentadora dice mientras mira a la cámara: Ha habido un ataque nuclear. No me pregunten cómo ni por qué. Sólo sepan que ha ocurrido uno enorme".

Ante ello, muchos neoyorquinos se preguntaron: ¿por qué ahora?

Christina Farrel, comisionada adjunta para la gestión de emergencias de la ciudad, indicó que el video no está vinculado a alguna amenaza específica. Dijo que su objetivo es generar conciencia de algo en lo que la mayoría de la gente no ha pensado mucho.

No hay una razón fundamental de por qué este es el momento para que difundamos esto, dijo Farrell a The Associated Press el martes. Es sólo una herramienta más para estar preparados en el siglo XXI.

Dijo que el objetivo de la agencia es capacitar a las personas de cara a un tema aterrador, y señaló que, a pesar de las reacciones mixtas ante el video, la gente nos ha agradecido que estemos abordando el asunto.

No sé si existirá el momento perfecto para conversar sobre la preparación nuclear, agregó, y dijo que las autoridades municipales han sostenido conversaciones desde hace tiempo en torno a implementar directrices para un problema atómico. El programa de respuesta a emergencias de la ciudad, Ready New York, existe desde 2003.

El alcalde Eric Adams ha dicho que no cree que el video sea alarmista, y el martes les dijo a reporteros: creo firmemente en que más vale prevenir que lamentar.