Jill Biden se disculpa con latinos por expresión sobre tacos

Jill Biden ofreció disculpas el martes por decir que los latinos son tan singulares como los tacos para el desayuno en San Antonio durante un discurso ante la mayor organización promotora de los derechos civiles de los hispanos.

La primera dama se disculpa si sus palabras expresaron algo distinto de la pura admiración y amor por la comunidad latina, tuiteó su vocero Michael LaRosa.

Jill Biden voló a San Antonio el lunes para hablar ante la conferencia anual de UnidosUS, un grupo promotor de los derechos civiles de los latinos conocido anteriormente como el Consejo Nacional de La Raza. Habló también en un evento de recaudación de fondos para el Partido Demócrata en una vivienda privada antes de regresar a Washington.

Pero su intento de hacer un cumplido no cayó bien cuando dijo que la comunidad es tan inconfundible como las bodegas del Bronx, tan bella como las flores de Miami y tan singular como los tacos para el desayuno aquí en San Antonio".

Además pronunció muy mal la palabra bodegas, las pequeñas tiendas en zonas urbanas que se especializan en alimentos preferidos por los hispanos.

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y otros se declararon ofendidos a través de las redes sociales, y la organización periodística tuiteó: no somos tacos.

Utilizar los tacos del desayuno para tratar de demostrar la singularidad de los latinos en San Antonio demuestra una falta de conocimiento cultural y sensibilidad a la diversidad de los latinos en la región, dijo la asociación.

Señaló que la primera dama y los redactores de sus discursos deberían "tomarse el tiempo para comprender mejor las complejidades de nuestro pueblo y comunidades.

En general, los votantes hispanos prefieren a los demócratas, aunque los patrones de apoyo político por parte de esa minoría varían ampliamente en distintas partes de Estados Unidos, y el respaldo latino al candidato presidencial demócrata disminuyó en 2020 en comparación con 2016, según datos del Pew Research Center, un centro de investgación.

Algunos demócratas han insinuado que el partido no está trabajando con la suficiente intensidad para conservar el respaldo de los hispanos. En su discurso, Jill Biden esbozó cómo el presidente Joe Biden le ha respondido a esa comunidad, incluyendo al nombrar latinos a puestos del gabinete y otros altos puestos gubernamentales y ayudándolos a vacunarse contra el COVID-19.

Por otro lado, el mes pasado la republicana Mayra Flores ganó una elección legislativa especial en un área del sur de Texas que suele ser demócrata. Flores está completando un período en la Cámara de Representantes que finaliza en enero. Es una ferviente partidaria del expresidente Donald Trump y la primera mujer nacida en México en ser elegida al Congreso.

Jill Biden pasó parte del martes mostrándole la Biblioteca del Congreso a la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Mí¼ller, mientras el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se encontraba reunido con el presidente Biden en la Casa Blanca.

El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho.