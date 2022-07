Doctores en Sri Lanka piden a la población que no se enferme

No se enfermen ni sufran accidentes. Esa es la recomendación que los doctores de Sri Lanka dan a la población en momentos en que la crisis económica que atraviesa el país ha causado escasez de medicamentos y suministros médicos.

La nación isleña del sur de Asia no tiene dinero para pagar importaciones de insumos básicos como combustible y alimentos, y las medicinas se están acabando. Estos problemas amenazan con echar por la borda los notables avances de las últimas décadas en materia de salud pública.

Algunos doctores han recurrido a redes sociales para intentar obtener donativos de suministros o los fondos para comprarlos. También han pedido ayuda a los esrilanqueses que viven en el extranjero. Hasta el momento no hay indicios de que se aproxime el final de la crisis política y económica que atraviesa el país.

Esto significa que Hasini Wasana, de 15 años, podría no conseguir los medicamentos que necesita para proteger su riñón trasplantado. Diagnosticada con un mal renal cuando era una bebé, Wasana recibió un nuevo riñón hace nueve meses y necesita tomar inmunosupresores todos los días por el resto de su vida para evitar que su cuerpo rechace el órgano.

La familia de Hasini depende de la ayuda de los donantes ahora que su hospital ya no puede brindarle las tabletas de Tacrolimus que recibía de forma gratuita hace apenas unas semanas. A diario toma ocho tabletas y media y el costo es de más de 200 dólares mensuales, sólo por ese medicamento.

Nos dice (el hospital) que no saben cuándo tendrán de estas tabletas nuevamente, dijo Ishara Thilini, la hermana mayor de Hasini.

Su familia vendió su casa y el padre de Hasini consiguió un trabajo en Medio Oriente para ayudar a pagar su tratamiento médico, pero sus ingresos apenas alcanzan.

Los hospitales oncológicos también atraviesan problemas para mantener el suministro de fármacos esenciales para garantizar el tratamiento ininterrumpido.

No se enfermen, no se lastimen, no hagan nada que los haga ir a un hospital a recibir tratamiento, dijo Samath Dharmaratne, presidente de la Asociación Médica de Sri Lanka. Esta es una situación grave.