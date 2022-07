De estreno "Black Bird", "The Rehearsal", "Don't Make Me Go"

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

” La última novela completa de Jane Austen, Persuasion ("Persuasión"), recibe un nuevo giro de la directora de teatro británica Carrie Cracknell. La película homónima, protagonizada por Dakota Johnson como la heroína a la que se le pasó la hora Anne Elliot, debuta en Netflix el viernes 15 de julio y sigue ambientada en la Inglaterra de la época de la Regencia, pero con algunas florituras distintivamente modernas y una voz subversivamente cómica. Cosmo Jarvis interpreta un papel estelar como el primer amor de Anne, el capitán Frederick Wentworth. También actúan Henry Golding y Richard E. Grant.

” Un padre soltero, Max (John Cho), y su hija adolescente Wally (la encantadora debutante Mia Isaac) realizan un viaje en carretera por todo el país en Don™t Make Me Go, que llega a Amazon Prime Video el viernes 15 de julio. Sí, hay un elemento de cáncer y lágrimas garantizadas, pero esta película escrita por la guionista de This is Us Vera Herbert y dirigida por Hannah Marks tiene más momentos humanos y cómicos de lo que podría indicar la sinopsis. Una escena de karaoke al final de la película también puede hacer que te preguntes por qué John Cho aún no ha protagonizado un musical.

” Tómelo de alguien que ha visto tan solo un episodio de Bob™s Burgers: no es necesario haber visto la longeva serie para disfrutar de la película, que debuta el martes en Hulu y HBO Max. The Bob™s Burgers Movie ("Bob™s Burgers: La película") encuentra al equipo de Belcher (con todas las voces originales) al final del año escolar. Los niños sueñan con planes de verano y los padres tratan de salvar la hamburguesería de la ruina financiera cuando aparece un esqueleto en un pozo afuera del restaurante y de pronto hay un misterio por resolver. También es un musical.

” Lindsey Bahr

MÚSICA

” Lizzo regresa con su cuarto álbum, Special, el viernes 15 de julio. La cantante interpretó el primer sencillo, About Damn Time, en Saturday Night Live. Otro sencillo, Grrrls, tuvo un debut más accidentado después de que ofendió a los defensores de los discapacitados con el uso de una palabra considerada un insulto derivado de la diplejía espástica. Lizzo se disculpó y editó la canción para eliminar esa palabra. Ambos sencillos usan sampleo: About Damn Time de la canción Hey DJ de The World™s Famous Supreme Team y Grrrls de la canción Girls de Beastie Boys.

” Bea Laus, que se presenta como Beabadoobee, lanzará su segundo álbum, Beatopia, el viernes 15 de julio. El sencillo "10:36" tiene su característica vibra indie rock de los 90 y Talk un estilo de Avril Levine al pavonearse en su despedida de un amante: Vamos juntos como el chicle en mis zapatos, canta. Tú no existes / Solo eres una mala decisión. El álbum se constuye sobre su disco debut de 2020 Fake It Flowers y el fantástico EP Our Extended Play que fue coescrito y producido por Matty Healy y George Daniels de The 1975. Beabadoobee es un talento emocionante con toques de Alanis Morissette, The Cranberries y The Smashing Pumpkins.

” Interpol está de vuelta con su séptimo álbum, The Other Side of Make-Believe de 11 canciones. El sencillo principal, Toni, es una obra maestra melancólica de guitarra tintineante y capas interesantes que se revelan con cada oída. Aún en forma, mis métodos refinados, canta Paul Banks en inglés, en una frase que bien podría aplicarse a la propia Interpol. La banda comenzó a escribir el álbum de manera remota en 2020 antes de reunirse en Nueva York y terminarlo en Londres. Es la primera vez que trabaja con el productor Flood, y también volvieron a formar equipo con el coproductor Alan Moulder.

” Mark Kennedy

TELEVISIí“N

” Black Bird, inspirado en hechos reales, es un drama criminal con un pedigrí envidiable: su creador es el novelista Dennis Lehane (Mystic River, Gone Baby Gone), cuyos créditos televisivos incluyen The Wire. El elenco está encabezado por Taron Egerton (Rocketman) como un niño dorado convertido en traficante de drogas convicto. Su oportunidad de salir de prisión depende de obtener una confesión de un presunto asesino en serie (Paul Walter Hauser). La serie de Apple TV+, con episodios estrenados entre el viernes 15 de julio y el 5 de agosto, también cuenta con Greg Kinnear y, en una de sus últimas actuaciones, Ray Liotta.

” ¿Qué harán nuestros vampiros locos favoritos y su compañero humano, Guillermo, a continuación? La respuesta llega con la cuarta temporada de What We Do in the Shadows, la serie de falso documental de FX sobre los longevos compañeros de cuarto Nadja, Laszlo, Nandor y Colin (ahora el bebé Colin). De regreso de sus aventuras dispersas, encuentran sus aposentos en ruinas y con un nuevo invitado sorprendente. A medida que comienza la temporada el martes, la búsqueda de amor de Nandor parece prometedora, Nadja se concentra en los negocios y Laszlo está a cargo de la paternidad.

” Para los admiradores de Nathan Fielder y Nathan for You, la buena noticia es que ha regresado con otra muestra de comedia idiosincrásica. Aquellos que no estén familiarizados con su trabajo y estén abiertos a algo extrañamente revelador y en ocasiones inquietante, pueden ver The Rehearsal, que se estrena el viernes 15 de julio en HBO y HBO Max. Esta vez, la misión declarada de Fielder es ayudar a la gente a prepararse para enfrentar eventos o decisiones críticas, guiándolos a través de lo que pueden esperar, tal como lo escenifica el maestro mismo.

” Lynn Elber