Motociclistas protestan en Bogotá por restricciones

Cientos de motociclistas se manifestaban el jueves en Bogotá en contra de la restricción para transitar con acompañante hombre, luego que la alcaldía distrital decidiera extender la medida hasta diciembre como parte de su estrategia contra la inseguridad.

Las motocicletas son usadas comúnmente en la ciudad por delincuentes para lograr huir rápidamente en ellas luego de cometer delitos como hurto a personas, a residencias y al comercio, según la alcaldía.

Varios manifestantes sostenían carteles pidiendo No más persecución policial" en medio de la protesta que avanzaba por las principales calles de Bogotá.

Erixon Arias, dirigente del Club de Motociclistas de Bogotá, dijo a The Associated Press que con la extensión de la medida afectaron no solamente la movilidad, también económicamente a muchas personas que se ganan la vida con el llamado mototaxismo, prestando servicios de transporte.

Se trata de la segunda jornada de manifestaciones por este motivo en lo que va del año, causando traumatismos en la movilidad de la capital colombiana.

La restricción rige desde abril y aplica los días jueves, viernes y sábado desde las siete de la noche y hasta las cuatro de la madrugada.

En ese momento, los motociclistas convocaron manifestaciones masivas, logrando que la alcaldía aprobara varias excepciones a la medida que incluyen a la fuerza pública, los organismos de socorro y salud y quienes transportan personas en condición de discapacidad.

Sin embargo, acordaron también que la medida sería provisional y que su efectividad se revisaría mensualmente.

La alcaldía decidió extender la restricción para los motociclistas tras una mejora en los índices de seguridad de la ciudad.

El semestre que acaba de pasar, es el mejor primer semestre en materia delincuencial en los últimos 20 años, dijo el jueves a la prensa el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.

Según el funcionario, se ha registrado una reducción de los casos de homicidio y hurtos y aseguró que esto obedece a una combinación de factores que incluyen la restricción a las motocicletas.