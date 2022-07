Muere James Caan, actor nominado al Oscar de "El padrino"

James Caan, el tipo rudo de pelo rizado conocido por los cinéfilos como el exaltado Sonny Corleone de The Godfather (El padrino) y el escritor Paul Sheldon en Misery ("Miseria"), falleció. Tenía 82 años.

Su manager, Matt DelPiano, dijo que murió el miércoles. No proporcionó una causa.

Jimmy fue uno de los más grandes. No solo fue uno de los mejores actores que nuestro negocio haya visto, sino que fue divertido, leal, afectuoso y querido, dijo DelPiano. Nuestra relación siempre fue de amistad antes que de negocios. Lo extrañaré mucho y estoy orgulloso de haber trabajado con él todos estos años.

Rob Reiner, quien dirigió a Caan en Misery, tuiteó: Me encantó trabajar con él. Y el único judío que conocí capaz de enlazar un borrego como cualquier vaquero".

Jugador de fútbol americano en la Universidad Estatal de Michigan y bromista práctico en los sets de producción, Caan era un actor guapo y sonriente con la arrogancia y la constitución muscular de un atleta. Logró una larga carrera a pesar de tener problemas de drogas, arrebatos de mal genio y pequeños roces con la ley.

Había sido uno de los favoritos de Francis Ford Coppola desde la década de 1960, cuando el director lo eligió para el papel principal en The Rain People ("Llueve sobre mi corazón"). Estaba preparado para un papel principal en The Godfather como Sonny, el ejecutor número uno e hijo mayor del jefe de la mafia Vito Corleone (interpretado por Marlon Brando, quien ganó un Oscar al mejor actor por el papel).

Sonny Corleone, un hombre violento e imprudente que perpetró muchos asesinatos, encontró su propio final en una de las escenas cinematográficas más discordantes de la historia. De camino a ver a su hermana, golpeada por su esposo, Sonny se detiene en una casilla de peaje y descubre que está inquietantemente desierta. Antes de que pueda escapar, lo derriba una descarga aparentemente interminable de ametralladora. Durante décadas, dijo el actor alguna vez, extraños se le acercaban en la calle y le advertían en broma que se mantuviera alejado de los puntos de peaje en las carreteras.

Caan se hizo amigo de Brando, Robert Duvall y otros miembros del elenco y se aseguró de hacer reír a todos durante una producción que de otro modo hubiese sido tensa, a veces bajándose los pantalones y mostrándole el trasero a un colega o miembro del equipo. A pesar de los temores de Coppola de haber fracasado, el estreno de 1972 fue un enorme éxito comercial y de crítica y le mereció nominaciones al Oscar al mejor actor de reparto a Caan, Duvall y Al Pacino.

Caan ya era una estrella de televisión tras abrirse paso en la película hecha para TV Brian™s Song ("La canción de Brian") de 1971, un emotivo drama sobre el corredor de los Chicago Bears, Brian Piccolo, quien había muerto de cáncer el año anterior a los 26 años. Fue una de las películas para TV más populares y exitosas, y Caan y el coprotagonista Billy Dee Williams, quien interpretó al compañero de equipo y mejor amigo de Piccolo, Gale Sayers, fueron ambos nominados al Emmy al mejor actor.

Después de Brian™s Song y The Godfather, fue uno de los actores más ocupados de Hollywood, apareciendo en Hide in Plain Sight ("Por justicia propia"), que también dirigió; Funny Lady, junto a Barbra Streisand; The Killer Elite ("Aristócratas del crimen") y Chapter Two ("Capítulo dos") de Neil Simon, entre otras. También tuvo una breve aparición en The Godfather: Part II ("El padrino II), en una escena de flashback.

Pero a principios de la década de 1980 comenzó a tener resentir hacer cine. Había empezado su lucha contra las drogas y estaba abatido tras la muerte de su hermana Barbara, quien murió de leucemia en 1981 y hasta entonces había sido una gran guía en su carrera.

Volvió a alcanzar el estrellato junto a Kathy Bates en Misery de 1990.

Una vez más solicitado, Caan protagonizó For the Boys ("Por los muchachos") con Bette Midler en 1991 como parte de un equipo de canto y baile que entretuvo a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y Vietnam. Al año siguiente, interpretó una versión irónica de Sonny Corleone en la comedia Honeymoon in Vegas (Una novia de dos novios).

Sus películas posteriores incluyeron Flesh and Bone ("Secreto carnal"), Bottle Rocket ("Buscando el crimen") y Mickey Blue Eyes ("Mickey ojos azules"). Una nueva generación lo conoció a través del papel de Walter, el impávido padre adicto al trabajo de Will Ferrell de Buddy en Elf.

Caan se casó y divorció en cuatro ocasiones. Tuvo una hija, Tara, y cuatro hijos, Scott, Alexander, James y Jacob.