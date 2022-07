EEUU: sobre la condonación de préstamos por servicio público

Tal vez calificas si trabajas para una organización sin fines de lucro que no esté exenta de impuestos y provee ciertos tipos de apoyo como ayuda de emergencia, legal, educación de infancia temprana, salud pública, servicios para adultos mayores y personas con discapacidad, seguridad pública, servicios bibliotecarios públicos o escolares.

Para verificar que tu trabajo en el sector público califica para el programa, deberás enviar un certificado de empleo.

Deberás contar con un préstamo del Direct Loan Program, o consolidar otros préstamos federales para estudiantes en un préstamo del Direct Loan Program. Tendrás que hacer 120 pagos que califican en el programa o 10 años de pagos.

Puedes solicitar ingresar al programa antes de haber completado tus 120 pagos. Incluso, el Departamento de Educación alienta a quienes califiquen al programa que soliciten su ingreso, sin importar el número de pagos, antes de que el periodo extendido se termine el 31 de octubre.

¿CUALES PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES CALIFICAN?

Cualquier préstamo estudiantil federal que haya sido recibido a través del programa federal de préstamos educativos William D. Ford Federal Direct Loan califica.

Si tienes un préstamo de educación familiar o un préstamo federal Perkins, los tienes que consolidar. Puedes solicitar el programa antes de que tu consolidación esté completa.

Préstamos privados no califican para el programa.

¿Cí“MO PUEDO SOLICITARLO?

Debes de llenar y enviar la solicitud al programa antes del 31 de octubre. Aún podrás aplicar después de esta fecha, pero el cambio de reglas temporal no será válido.

¿Cí“MO PUEDO CONSOLIDAR MI DEUDA EN UN PRÉSTAMO DIRECTO?

Primero, visita studentaid.gov para saber si tienes un préstamo de educación familiar o un préstamo federal Perkins. Estos son los préstamos que tendrán que ser consolidados.

Después, envía tu solicitud en línea, por correo o por fax por medio de FedLoan Servicing. El proceso es gratuito y tarda más de seis semanas en ser finalizado. Sin embargo, puedes enviar tu solicitud al programa antes de qué tu consolidación esté finalizada.

¿QUÉ CUENTA COMO UN PAGO?

Un pago mensual calificante es un pago hecho con posterioridad al 1 de octubre de 2007, mientras estés empleado por una organización calificada.

Todos los meses de pagos pausados a causa de la pandemia cuentan para el total de pagos necesarios en el programa.

Pausa de pagos por 12 o más meses consecutivos, o 36 o más meses acumulativos, son válidos durante la extensión temporal.

Los meses en prórroga antes del 2013 también son válidos bajo la extensión temporal.

Además, el Departamento de Educación incluirá una prórroga por complicaciones económicas válidas empezando el 1 de enero de 2013 o después.

Los 120 pagos mensuales válidos no necesitan ser consecutivos. Por ejemplo, no perderás tu crédito por los meses pagados si trabajaste con una organización que no califica por un periodo de tiempo.

¿Cí“MO PUEDO APLICAR A LA EXTENSIí“N TEMPORAL?

No hay una solicitud diferente para ser parte de la extensión temporal del programa. Las excepciones estarán disponibles para todos los solicitantes que terminen el proceso a más tardar el 31 de octubre.

¿CUANTAS PERSONAS SON PARTE DEL PROGRAMA?

Hasta mayo de este año, 715.675 personas han terminado de procesar sus formularios para ingresar en el programa. De acuerdo con el Departamento de Educación, 61,9% de los prestatarios trabaja para el gobierno, mientras que el resto trabaja para organizaciones sin fines de lucro. El promedio de deuda individual condonada es de 64.968 dólares.

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO MíS PREGUNTAS?

Si tienes una pregunta específica sobre tu solicitud, es mejor llamar o enviar un correo a un funcionario del Departamento de Educación.

Para responder preguntas generales sobre préstamos estudiantiles, el Federal Student Aid Information Center o FSAIC cuenta con un centro de atención al cliente que te permite hablar por teléfono, enviar mensajes en línea o un correo electrónico a un representante.

Para preguntas específicas sobre el programa, los solicitantes pueden llamar a FedLoan Servicing al 1-800-699-2908.

Además el " Student Borrower Protection Center " tiene un lista de recursos disponibles en cada estado alrededor del país (solamente disponible en inglés).

¿Dí“NDE PUEDO ENCONTRAR MíS INFORMACIí“N SOBRE EL PROGRAMA?

Organizaciones gubernamentales y privadas están organizando diversos eventos en línea y en persona para ayudar a solicitantes que buscan entrar en el programa.

La coalición Public Service Loan Forgiveness organiza un evento en línea la primera semana de cada mes sobre las preguntas más frecuentes acerca del programa (solamente disponible en inglés). Los candidatos también pueden acceder a los eventos pasados en el sitio web de la organización.

El instituto AccessLex organiza el evento How to Benefit from the Public Service Loan Forgiveness Limited Waiver Opportunity (solamente disponible en inglés) un par de veces al mes. Las sesiones de 30 minutos ayudan a los candidatos a entender el proceso y responden a las preguntas más frecuentes. Este evento es gratuito.

El canal de Youtube de la Asociación Nacional de Educación cuenta con un par de videos sobre cómo solicitar ingreso al programa y sus preguntas más frecuentes (solamente disponible en inglés).

The Associated Press recibe el apoyo de la Fundación Charles Schwab para crear periodismo educacional y explicativo con la meta de difundir educación financiera. La fundación es independiente de la compañía Charles Schwab and Co. Inc. La AP es exclusivamente responsable por su periodismo.