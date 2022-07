Becky G: Los derechos de las mujeres son derechos humanos

De visita en México previo a su participación como presentadora de los Premios MTV MIAW, Becky G habló sobre la reciente revocación del fallo Roe v. Wade que despenalizaba a nivel federal el aborto en Estados Unidos y de una mayor necesidad de control de armas tras el tiroteo de Uvalde, Texas, una tragedia que la impactó especialmente por tratarse de una comunidad latina como ella.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos, dijo la artista californiana de 25 años en una conferencia de prensa el martes en la Ciudad de México.

Yo diría a todos los hombres aquí si tienen hijas, si tienen esposas, si conocen a alguien que con estas leyes que existen, que están cambiando y no tanto hacia empoderar a las mujeres, ustedes también deberían educarse y aprender cómo podemos trabajar juntos porque es un asunto de derechos humanos.

Becky G, cuyos abuelos son mexicanos y se siente orgullosa de sus raíces latinas, compartió en Twitter un sentido mensaje para exigir un alto a la violencia por armas tras el tiroteo en la escuela primaria de la comunidad hispana de Uvalde, Texas, en el que murieron 19 menores y dos maestras. Recién el lunes hubo otro tiroteo masivo en un suburbio de Illinois durante un desfile por el Día de la Independencia por el que hasta ahora han muerto siete personas.

Es algo que me duele mucho, especialmente lo que pasó en Texas porque fue en una comunidad 100% latina, y (por) la manera en cómo manejaron la situación, dijo. Creo que lo que merecemos es ˜gun control™ (control de armas) es algo súper obvio, necesitamos más cosas de una forma más extensiva. También creo que no nos deberíamos de enfocar en los lados (bandos) y enfocarnos en el problema que está enfrente de nosotros, porque juntos somos más, unidos somos más ... y hay gente que está muriendo, niños.

Becky G dijo que le gusta representar a los jóvenes latinos de segunda o tercera generación, como ella: Deberíamos estar emocionados de seguir con las tradiciones, con practicarlas con orgullo, señaló.

También compartió que el año pasado murió su abuelo Miguel, quien era mexicano, por lo que esta visita era bastante especial.

Estar aquí en su país, celebrando y ser parte de la cultura es mucho para mí, porque me hace recordarlo, dijo.

Además de ser presentadora de los MIAW que se celebrarán el domingo en la capital mexicana, Becky G está nominada como Artista MIAW y en la categoría de himno viral por Mamiii.

Su más reciente álbum es Esquemas, lanzado a mediados de mayo, y el segundo de su carrera tras su debut Mala Santa. El nuevo disco tiene como invitadas a Natti Natasha en Ram pam pam y a Karol G en Mamiii, un tema que cantaron juntas en la edición pasada del festival de Coachella.

Este disco, ˜Esquemas™, fue continuar mi manera de ser, no hay género en este disco, es una mezcla de diferentes sonidos, de producción, también las letras. Demostrar que las mujeres podemos sentirnos empoderadas en nuestra sexualidad, pero también vulnerables, dijo la intérprete de Sin pijama y Mayores.

Su próximo lanzamiento será La Loto, un tema que canta con Tini y Anitta, que verá la luz el miércoles.

La química que teníamos en el set del video, grabando la canción, va a explotar, dijo.

Becky G, quien tiene su línea de maquillaje Tresluce Beauty y también ha incursionado en la producción musical y la actuación, compartió que comenzó su carrera desde los nueve años y no había tenido tiempo para hacer un alto para pensar sobre sus prioridades, hasta que llegó la pandemia.

Hay cosas en la vida que son más importantes, nuestra salud, nuestra salud mental, nuestras familias, para mí fue enfocarme más en mi comunidad, dijo.

La artista señaló que, tras sufrir ansiedad, comenzó a tomar terapia hace cinco años, con lo que ha aprendido a tenerse paciencia y aceptarse a sí misma.

Creo que no hay nada malo en decir ˜OK, necesito ayuda™ y eso me ha ayudado bastante, dijo. No voy a tener todas las respuestas perfectas o correctas y eso también es ser un buen ejemplo, porque ser un buen ejemplo no es ser perfecta.

Este nuevo enfoque le ha ayudado a enfrentar mejor los comentarios negativos que puede haber en redes sociales sobre ella.

Es algo que pasa con los artistas o con los influencers, tenemos tantos ˜followers™ (seguidores) que la gente piensa ˜puedo tirar estas palabras™ ... sin saber que la persona al otro lado está recibiendo eso, dijo. Sí me afecta, me afecta muchísimo y creo que la gente debería de saber eso.