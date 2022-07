Etiopía: Mandatario denuncia nueva masacre de civiles

El mandatario de Etiopía denunció el lunes una masacre presuntamente perpetrada por rebeldes en una región conflictiva donde un grupo rebelde opositor a su gobierno está acusado de atacar a civiles durante los combates que libra con las tropas gubernamentales.

La oficina del primer ministro Abiy Ahmed no proporcionó cifras de víctimas mortales, pero la Asociación Amhara de Estados Unidos dijo a The Associated Press que cree que entre 150 y 160 personas podrían haber muerto en los ataques, con base en datos de fuentes en la zona.

La AP no pudo verificar de forma independiente las cifras de víctimas proporcionadas por la asociación, que afirmó que los objetivos eran miembros de la etnia amhara y que los asesinatos comenzaron en las primeras horas del día.

Los miembros del grupo Shene que huyen de los ataques de las fuerzas de seguridad (gubernamentales) están generando peligro para los ciudadanos en Wellega Occidental, dijo Abiy en un tuit el lunes, y añadió que se llevan a cabo operaciones para perseguir a los rebeldes. Los ciudadanos de la zona de Qellen Wellega de la región de Oromia han sido objeto de una masacre.

El anuncio del primer ministro se produjo tres semanas después de que cientos de civiles pertenecientes a la comunidad amhara fueran asesinados en la misma región, en ataques achacados al grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA), al que el gobierno se refiere como Shene.