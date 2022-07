Dudas del mercado sobre nueva ministra de Economía argentina

La designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía de Argentina generaba dudas el lunes en el mercado en un nuevo capítulo de la crisis que sacude a la coalición gobernante sobre cómo afrontar la inflación y otros problemas que sufre el país.

El dólar se disparaba a 280 pesos la unidad en el mercado informal al que acuden los ciudadanos y empresas ante las restricciones de adquirirlo por vías legales, en comparación con los 239 pesos en promedio del último viernes.

En tanto, el dólar oficial cotizaba a 131 pesos por unidad respecto de los 130,25 pesos del viernes. El valor de la moneda estadounidense -en la que ahorran los ciudadanos ante la fragilidad del peso- funciona tradicionalmente como un termómetro de la realidad económica y política en el país.

A media jornada, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se derrumbaba algo más del 3%.

El presidente Alberto Fernández designó a Batakis nueva ministra de Economía de forma apresurada el domingo por la noche luego de que el día anterior renunció al cargo Martín Guzmán, cuya política económica era cuestionada por la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por considerar que implicaba un ajuste y no lograba contener la inflación.

El nombramiento de Batakis fue anunciado luego de que el presidente, quien respaldaba a Guzmán de las críticas de la vicepresidenta, conversó por teléfono con su socia en el poder para acordar una salida a esta nueva crisis en la coalición gobernante, que muestra el creciente debilitamiento del mandatario en detrimento del cada vez mayor poder de la exgobernante ,y que amenaza con agudizar la desestabilización financiera.

La salida de Guzmán del gobierno siguió a la de otros ministros que perdieron la aprobación de la dirigente política en los últimos meses.

La nueva responsable del área, quien se considera afín ideológicamente a Fernández de Kirchner, jurará el cargo en horas de la tarde en la Casa de Gobierno.

Los analistas esperan una jornada convulsa en los mercados, a pesar de que es feriado en Estados Unidos, por lo que los bonos y acciones argentinas que cotizan en el exterior tendrán una pausa.

"La designación de Batakis no es una gran señal. Se llegó a ella luego de que varios economistas rechazaron el puesto porque creen que no hay voluntad política para atacar el problema del déficit fiscal. Muestra que no hay mucha voluntad de cambio de la vicepresidenta, que es quien está comandando el gobierno", dijo a The Associated Press Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

La suba del dólar en Argentina tiene un impacto directo en la inflación ya que muchos productos manufacturados en el país tienen componentes importados.

El alza de los precios acumulada es cercana al 30% y se prevé que en todo el año supere el 70%, lo que agudizaría la pobreza, que afecta a más del 37% de la población.

Batakis deberá definir si el rumbo económico seguirá transcurriendo bajo las metas económicas pactadas con el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de refinanciación de una deuda de unos 45.000 millones de dólares firmado en marzo. Ese pacto, que implica una reducción del gasto público, es rechazado por la vicepresidenta, quien cuestiona las políticas de ajuste del organismo.

EL FMI pactó con Argentina una meta de déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2022 y una reducción del financiamiento monetario al 1%.

Recientemente, y a causa del impacto de la guerra de Rusia y Ucrania y el incremento de los precios los combustibles, se acordó modificar las metas trimestrales de déficit y de acumulación de reservas pero manteniendo sin cambios los objetivos anuales del programa.

Tiscornia indicó que en junio el gobierno tuvo bastantes problemas para financiarse en el mercado de deuda local y recurrió más a la emisión monetaria y que la perspectiva que tienen los mercados a partir de declaraciones realizadas por Fernandez de Kirchner es que va a ser muy difícil bajarlo.

Según el analista, el gobierno no quiere reconocer que para bajar la inflación va a tener que emitir menos".

En este contexto, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, afirmó que el rumbo económico está garantizado y al respecto señaló que las metas del primer trimestre acordadas con el FMI se cumplieron absolutamente y ahora Silvina tiene que sentarse y hacerse cargo del ministerio y plantear su propio esquema de funcionamiento.

La nueva ministra de Economía afronta además el reto de incrementar las reservas de la divisa estadounidense. La restricción a las importaciones para asegurar su provisión provocó la semana pasada una disparada del dólar informal, lo que se espera que tenga un impacto directo en la inflación. A su vez, los bonos argentinos se derrumbaron.