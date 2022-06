Ecuador: presidente rompe el diálogo con indígenas

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso rompió el martes el diálogo con la mayor organización indígena del país luego de un ataque de manifestantes que dejó un militar fallecido y 12 uniformados heridos cuando custodiaban un convoy con combustible en la Amazonia.

En cadena de radio y televisión, el mandatario dijo que el gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos y aseveró que no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien sólo defiende su interés político y no de sus bases.

Agregó que mientras no existan las garantías necesarias no se puede continuar con el proceso de diálogo.

Iza es el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que lleva más de dos semanas de paro en reclamo de la reducción del precio de los combustibles, más presupuesto para la educación y la salud y la fijación de precios de productos agropecuarios.

La organización dijo en su cuenta de Twitter que la ruptura del diálogo por parte del gobierno confirma "su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad. Responsabilizamos a Guillermo Lasso de las consecuencias de su política belicista. Exigimos respeto para nuestro máximo líder. Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo.

La huelga se ha caracterizado por violentas manifestaciones y cierres de vías, lo que he provocado desabastecimiento de alimentos y combustible.

Los delegados del gobierno ecuatoriano para las negociaciones con los indígenas no se habían presentado el martes para la segunda jornada de reuniones luego de que en la madrugada un ataque de manifestantes indígenas dejó un militar fallecido y 12 uniformados heridos cuando custodiaban un convoy con combustible en la Amazonia.

El jefe del comando conjunto, general Nelson Proaño, afirmó que el ataque se produjo cuando efectivos de las fuerzas armadas y la policía ejecutaban operaciones de abastecimiento de combustible.

Grupos armados al margen de la ley bloquearon y atacaron al personal militar y policial, registrándose... siete heridos pertenecientes al ejército así como también cinco heridos de la policía y la destrucción e incineración de un vehículo, dijo.

Añadió que esa institución iniciará acciones judiciales para que la Fiscalía investigue este acto terrorista, e identificar a los autores.

El ataque se produjo en la provincia de Sucumbíos, en medio de la Amazonia. La semana pasada en una población cercana a Quito se produjo un ataque a un convoy con alimentos que dejó 17 militares heridos de gravedad.

Ecuador atraviesa un paro nacional de más de dos semanas convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas que se ha caracterizado por violentas manifestaciones y cierres de vías, incluida la Panamericana, especialmente en la región centro norte andina y alrededor de la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de Quito. Hay otros cuatro fallecidos vinculados con las protestas.

La organización exige que Lasso cumpla con 10 puntos. Por primera vez en 15 días el lunes los representantes de esa agrupación y del gobierno empezaron a negociar y al final de la primera ronda quedaron pendientes de solución dos puntos, la reducción del valor de los combustibles y la eliminación de un decreto que permite la ampliación de la frontera minera.

En tanto, la Asamblea debate una propuesta de destitución del presidente Lasso presentada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) vinculado al expresidente Rafael Correa (2007-2017), aunque la iniciativa no tendría los votos necesarios para prosperar.