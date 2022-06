Ecuador: presidente rompe el diálogo con indígenas

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso rompió el martes el diálogo con la mayor organización indígena del país luego de un ataque de manifestantes que dejó un militar fallecido y 12 uniformados heridos cuando custodiaban un convoy con combustible en la Amazonia.

En cadena de radio y televisión, el mandatario dijo que el gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos y aseveró que no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien sólo defiende su interés político y no de sus bases.

Agregó que mientras no existan las garantías necesarias no se puede continuar con el proceso de diálogo.

Iza es el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que lleva más de dos semanas de paro en reclamo de la reducción del precio de los combustibles, más presupuesto para la educación y la salud y la fijación de precios de productos agropecuarios.

La huelga se ha caracterizado por violentas manifestaciones y cierres de vías, lo que he provocado desabastecimiento de alimentos y combustible.