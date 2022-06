Fuente AP: Hallan al menos 40 cadáveres en camión en Texas

Por lo menos 40 personas fueron halladas muertas el lunes en el interior de un tractocamión, en lo que se presume era un intento de contrabando de migrantes en el sur de Texas, dijo un funcionario estadounidense.

El funcionario indicó que otras 15 personas que se encontraban en el camión fueron llevadas a hospitales de San Antonio, donde se hallaron los cuerpos. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se había autorizado la difusión pública de la información.

Miles de personas han muerto intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos en las últimas décadas. Diez migrantes fallecieron en 2017 después de quedar atrapados en un camión que estaba estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003 fueron hallados 19 migrantes dentro de un camión bajo intensas temperaturas al sureste de San Antonio.

Los tractocamiones se volvieron un método popular de contrabando en los primeros años de la década de 1990, tras el incremento en la vigilancia fronteriza en San Diego y El Paso, Texas, que en aquella época eran los corredores más transitados por los migrantes que entraban de manera ilegal en Estados Unidos.

Antes de eso, la gente pagaba cuotas pequeñas a operadores improvisados para que les ayudaran a cruzar la frontera, que en ese tiempo estaba menos vigilada. Luego de que los cruces se tornaron más difíciles tras los atentados terroristas del 2001 en Estados Unidos, los migrantes fueron conducidos a través de regiones más peligrosas y hacían pagos por miles de dólares.

El calor representa un grave peligro, en especial cuando las temperaturas pueden incrementarse agudamente dentro de vehículos. El clima en el área de San Antonio el lunes estaba nublado en su mayor parte, pero de todas formas las temperaturas se acercaban a los 37 grados Celsius (100 grados Fahrenheit).

Spagat reportó desde San Diego.