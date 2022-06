México: seis policías muertos en emboscada en frontera norte

Seis policías murieron y otros cuatro resultaron heridos cerca de la frontera con Texas tras sufrir una emboscada de un grupo del crimen organizado equipado con diez vehículos blindados de fabricación casera y armamento pesado. El presidente mexicano dijo el lunes que el grupo atacante ya ha sido identificado.

El suceso tuvo lugar el domingo en Anahuac, en el estado de Nuevo León, un municipio cercano a Nuevo Laredo, un importante cruce comercial con Estados Unidos que es la base de operaciones del Cártel del Noreste, los antiguos Zetas.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador no mencionó el nombre de la organización criminal. La policía de Nuevo León confirmó a The Associated Press que el ataque fue ejecutado por miembros del Cartel del Noreste con los que han tenido 14 enfrentamientos en los últimos tres meses en los que han fallecido algunos integrantes del grupo delictivo.

Según la policía de Nuevo León, el ataque tuvo lugar antes del amanecer en una carretera cuando la patrulla policial fue sorprendida por un grupo de criminales que los superaban en número. La fiscalía estatal dijo que entre los muertos hay una mujer.

El comisario general de la Fuerza Civil de Nuevo León, Gerardo Saúl Palacios, informó el lunes que uno de los policías que resultó herido en el hecho ya fue dado de alta, y otros dos, que sufrieron lesiones por arma de fuego y esquirlas, permanecen internados en hospitales de la localidad bajo observación. Un cuarto policía sufrió lesiones leves y no requirió hospitalización.

El presidente informó que efectivos del ejército y la Guardia Nacional se han desplegado para localizar a los responsables.

Nuevo León sufrió mucha violencia cuando operaba el antiguo cártel de los Zetas. Pero después de una relativa calma ha experimentado un aumento en los asesinatos en lo que va del año.