Muere Ken Williams, compositor de Everybody Plays the Fool

El compositor Kenneth Ken Williams, que escribió o coescribió cientos de canciones para una gran variedad de artistas, incluyendo el clásico Everybody Plays the Fool de The Main Ingredient, falleció. Tenía 83 años.

Williams murió el 17 de junio tras una larga enfermedad no relacionada con COVID-19 en el Hospital Universitario de North Shore en Manhasset, Nueva York, dijo su esposa, la actriz y cantante de Broadway Mary Seymour Williams.

Williams, junto con Rudy Clark y J.R. Bailey, escribió Everybody Plays the Fool, grabado originalmente en 1972 y versionado por numerosos artistas. En los últimos años, estrellas como Alicia Keys y Lil™ Wayne han hecho sampleos de su música.

En 1968, Williams fundó A Dish-A-Tunes LLC Publishing, una compañía de música de operada por su familia. Durante las últimas cinco décadas, Williams agregó más de 500 canciones a su catálogo de música.

En 2004, la canción You Don™t Know My Name grabada por Keys y producida por Kayne West en The Diary of Alicia Keys ganó un Grammy y Williams también, ya que el tema sampleó la canción de 1975 Let Me Prove My Love to You, coescrita por Williams e interpretada por The Main Ingredient.

Otras de sus canciones fueron Love, Love, Love (Donny Hathaway), I Can™t See Me Without You (The Impalas), Let Me Prove My Love To You (The Main Ingredient), Only When You™re Lonely (Holly Maxwell), Seven Lonely Nights (The Four Tops), Keep on Holding On (Margaret Reynolds) y Hoping You Will Come Back (Sandra Phillips).

Le sobreviven su esposa; sus hijos Kenny Williams Jr., Kevin D. Williams y Kalvin Williams; una hija, Cheryl Nicholson; un hijastro, Kenny J. Seymour; una hermana, Dorothy Jones; nietos y bisnietos.