Renuncia el presidente del Tribunal Supremo de Nigeria

El funcionario judicial más alto de Nigeria renunció, dijo un asistente el lunes, una semana después de que los jueces de la Corte Suprema del país acusaron al juez de mayor rango de corrupción. El juez Tanko Muhammad niega las acusaciones.

Muhammad renunció como presidente del Tribunal Supremo de Nigeria el domingo por la noche, dijo su portavoz a The Associated Press. Pero no proporcionó una explicación de su decisión, aunque Channels Television local mencionó razones de salud, citando fuentes no identificadas.

El hombre de 68 años fue nombrado presidente del Tribunal Supremo en julio de 2019, en sustitución de Walter Onnoghen, que fue procesado por cargos de corrupción.

La renuncia de Muhammad se produce una semana después de que 14 jueces de la Corte Suprema redactaran una inusual carta acusándolo de corrupción.

La carta afirmaba que el presidente del tribunal ignoró por completo la demanda de los jueces y que él viajaba con su esposa, hijos y colaboradores personales.

Los jueces dijeron que aunque la Asamblea Nacional aprobó un aumento de presupuesto para el tribunal, nos parece extraño que la corte no pueda atender nuestros derechos legítimos. ¡Esto es inaceptable!.

Se espera que se anuncie al nuevo presidente del tribunal en los próximos días.