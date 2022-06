Biden elogia unidad de alianza global contra Rusia

El presidente estadounidense Joe Biden elogió el domingo la continua unidad de la alianza global contra Rusia, cuando él y otros líderes del Grupo de los Siete ponderaban estrategias para sostener la presión en sus esfuerzos para aislar a Moscú por su invasión de meses a Ucrania.

Biden y sus contrapartes estaban discutiendo cómo garantizar suministros de combustible y combatir la inflación, buscando impedir que las consecuencias de la guerra dividan a la coalición global. Se aprestaban a anunciar nuevas prohibiciones a la importación de oro ruso, la más reciente de una serie de sanciones a fin de aislar más a Rusia económicamente por su invasión.

Los líderes estaban además uniéndose en una nueva asociación de infraestructura global para proveer una alternativa a las inversiones rusas y chinas en el mundo en desarrollo.

Tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos unidos, dijo Biden en un encuentro pre-cumbre con el canciller alemán Olaf Scholz, que ocupa la presidencia rotativa del G-7 y es el anfitrión de la reunión. Vamos a seguir trabajando en los retos económicos que enfrentamos, pero pienso que vamos a superar todo esto.

Scholz dijo que el buen mensaje es que todos nos mantuvimos unidos, algo que (Vladimir) Putin no esperaba, en referencia al presidente ruso, que envió sus tropas a Ucrania el 24 de febrero.

Queremos mantenernos unidos porque Putin ha estado contando, desde el inicio, con que de alguna forma la OTAN y el G7 se dividirían, per no ha pasado y no vamos a dividirnos, dijo Biden, sentado con Scholz en una terraza desde la que se veían los Alpes Bávaros.

No podemos dejar que esta agresión tenga la forma que ha tomado y quede impune, dijo.

Biden y Scholz no discutieron extensamente los precios del crudo ni la inflación, informó un alto funcionario estadounidense. Ambos concordaron, no obstante, en la necesidad de un fin negociado de la guerra en Ucrania, pero no ofrecieron detalles sobre cómo conseguirlo, dijo el funcionario, que pidió preservar el anonimato.

Horas antes de la apertura oficial de la cumbre, Rusia atacó el domingo con misiles la capital de Ucrania y golpeó al menos dos edificios residenciales, dijo el alcalde de Kiev. La ciudad no había sufrido ataques rusos en tres meses.

Miembros del gobierno de Biden dijeron que el oro es la segunda exportación más grande de Rusia tras la energía, y que vetar las importaciones complicaría la participación rusa en los mercados globales. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para comentar detalles antes del anuncio.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que el veto al oro ruso golpeará de forma directa a los oligarcas rusos y el corazón de la maquinaria de guerra de Putin, en referencia al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Putin está invirtiendo sus menguantes recursos a su guerra bárbara y sin sentido. Está financiando su ego a expensas de los pueblos tanto ucraniano como ruso, dijo Johnson. Tenemos que cortar el financiamiento al régimen de Putin.

También se esperaba que Gran Bretaña anunciara el domingo un veto a las importaciones de oro ruso, seguido de un anuncio formal el martes de todos los países del G7, según los funcionarios.

Biden y los líderes de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea tenían prevista una serie de reuniones formales e informales el domingo que incluirían tratar los efectos de la guerra sobre la economía global, como la inflación, o iniciativas de infraestructura.