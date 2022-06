Rhode Island: Suspenden a policía por incidente en protesta

Un policía de Rhode Island acusado de haber golpeado con un puño a una mujer, cuando él se hallaba fuera de servicio, durante una protesta sobre el aborto ha sido suspendido mientras el Departamento de Policía de Providence efectúa una investigación penal sobre su conducta.

Jennifer Rourke, presidenta de la Cooperativa Política de Rhode Island y candidata al Senado estatal, dijo al Providence Journal que fue golpeada en la cara al menos en dos ocasiones por Jeann Lugo, quien había buscado la nominación por el Partido Republicano a un escaño del Senado estatal.

Lugo dijo al Journal que no iba a negar la acusación del puñetazo, pero agregó que todos sucedió muy rápido.

Como agente que juró proteger y servir a nuestras comunidades, desafortunadamente me vi en una situación en que ningún individuo debería estar, escribió Lugo en un correo electrónico al Boston Globe. Intervine para proteger a alguien a quien un grupo de agitadores estaba agrediendo.

Lugo no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press para que hiciera declaraciones.

En el video de lo sucedido y difundido en línea se ve a otras dos personas implicadas en un altercado físico durante la protesta antes que una mujer, al parecer Rourke, es golpeada. El video no muestra qué sucedió entre Lugo y Rourke antes de que éste la golpeara.

Rourke busca la nominación demócrata en las elecciones primarias de septiembre para contender por un lugar en el Senado estatal de Rhode Island. Lugo había buscado la candidatura republicana por el mismo escaño.