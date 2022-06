A sus 90, John Williams se aleja del cine, no de la música

pero como la mayoría de nosotros, siempre deseamos haberlo hecho mejor, dice. Vivimos con ejemplos como Beethoven y Bach antes que nosotros, logros monumentales que la gente ha alcanzado en la música, y podemos sentirnos muy honrados. Pero también me siento muy afortunado. He tenido oportunidades maravillosas, particularmente en el cine, donde un compositor puede tener una audiencia no de millones de personas, sino miles de millones.

Williams tiene programados varios conciertos para el resto del año, incluyendo presentaciones en Los íngeles, Singapur y Lisboa. Pero si bien puede estar alejándose del cine, sigue encantado con el cine y la capacidad del sonido y la imagen, cuando se combinan, para lograr el despegue.

Me encantaría estar presente dentro de 100 años para ver qué está haciendo la gente con el cine, el sonido y los efectos espaciales, auditivos y visuales. Creo que tiene un futuro tremendo, dice Williams. Puedo sentir una gran posibilidad y un gran futuro en la atmósfera de toda la experiencia. Me encantaría volver y verlo y escucharlo todo.

