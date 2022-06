Broadway: "MJ" recibe impulso de taquilla tras premios Tony

MJ, el musical de Broadway sobre Michael Jackson repleto de éxitos del Rey del Pop, recibió un gran impulso en la taquilla tras ganar cuatro premios Tony y obtener una valiosa exposición frente a millones de televidentes durante su eléctrica presentación en la ceremonia.

Puede que haya perdido el premio al mejor musical ante A Strange Loop, pero MJ obtuvo el Tony al mejor actor en un musical para Myles Frost y recaudó 1.661.000 dólares durante la semana posterior a los Tony. Es el mayor salto de taquilla de la semana pasada en Broadway y un nuevo récord para el espectáculo.

Ese es uno de los beneficios de poder ser nominado al Tony, que tienes la oportunidad de actuar en los Tony y poder presentar nuestro show frente a tantas personas que son amantes ávidas del teatro, dijo Lia Vollack, su principal productora.

A Strange Loop también disfrutó de un repunte tras la transmisión: recaudó 845.313 dólares la semana que finalizó el 19 de junio, un salto de 168.998 dólares respecto a la semana anterior y un nuevo récord para la puesta.

Otros musicales tuvieron ganancias más modestas, como Six y Paradise Square, esta última con la imponente actuación de la ganadora del Tony a la mejor actriz en un musical Joaquina Kalukango.

MJ está ambientada durante la preparación de la gira Dangerous de Jackson en 1992 y viaja en el tiempo para explorar su juventud, canciones como ABC, Black or White, Blame it on the Boogie, Bad, Billie Jean, Off the Wall y Thriller. También le valió a Christopher Wheeldon el Tony a la mejor coreografía.

MJ planea una gira nacional que comenzará en Chicago en julio de 2023, con una parada en Charlotte, Carolina del Norte, en septiembre. Vollack habló desde Londres, lo que llevó a especular que podría montarse una producción en el West End. En Broadway, todas las entradas para el espectáculo se han agotado desde los Tony y se dice que las ventas anticipadas están en aumento.

Vollack espera poder conseguir a alguien tan talentoso como Frost para protagonizar las puestas de MJ de otras compañías.

Creo que hay un talento increíble en el mundo, y esperamos encontrar personas en los próximos años y en diferentes compañías, con suerte, para desempeñar el papel, dijo.

La ceremonia de los premios Tony tuvo un índice de audiencia de 4,22 millones de espectadores el 12 de junio, un repunte para Broadway luego que el espectáculo de septiembre del año pasado fuera visto por 2,75 millones de personas. Muchos acudieron a Twitter con asombro tras ver a Frost hacer la emblemática caminata lunar de Jackson durante su interpretación de Smooth Criminal.

Vollack recibió con humildad sus premios y dijo que cualquier show que logró presentarse en esta última temporada en realidad merece un Tony.

Estaba tan orgullosa de ser parte de esta temporada y de esta comunidad porque esta comunidad es muy resiliente, dedicada y con ganas de crear, dijo la productora, cuyos créditos en Broadway incluyen Shuffle Along, Tootsie y la próxima Almost Famous.

La exposición en la transmisión del Tony suele traducirse en cifras de taquilla más altas la semana siguiente, pero ese definitivamente no fue el caso para The Music Man, que perdió 1.631.334 dólares. Su astro, Hugh Jackman, no se presentó debido a un segundo brote de COVID-19.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits