Agricultores protestan en Holanda por medidas ambientales

Miles de agricultores usaron sus tractores el miércoles para bloquear el tránsito en carreteras del centro de Holanda, en protesta por el plan del gobierno de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y amoníaco.

La protesta fue organizada luego de que el gobierno publicó metas nacionales para la reducción de emisiones. Los agricultores sostienen que la medida amenaza sus fuentes de sustento.

Alegando que se trata de una transición inevitable, el gobierno impuso reducciones de hasta 70% para emisiones en lugares cercanos a reservas naturales y de hasta 95% en otras localidades. El gobierno dice que no tuvo otra opción que actuar luego de que varios tribunales bloquearon en años recientes proyectos de vivienda e infraestructura debido a que el país estaba incumpliendo sus metas de reducción de emisiones.

Los organizadores dijeron que unos 40.000 agricultores se concentraron en un campo en la pequeña aldea de Stroe, a unos 70 kilómetros (45 millas) al este de la capital, ímsterdam. En el lugar había una tarima con altavoces para el pronunciamiento de discursos y de los cuales emanaba música, al lado de un enorme cochino inflable sobre el cual saltaban niños.

Los agricultores hicieron sonar las bocinas de sus tractores al entrar a la pradera, donde un camión llevaba un letrero con las palabras Lo que La Haya decide, el agricultor lamenta, en referencia a la ciudad donde está ubicado el Parlamento nacional. Sobre otro tractor se erigía un cartel con las palabras Ahora nadie nos detendrá.

Marijn van Heun, un agricultor de 23 años y oriundo de Utrecht, una provincia del centro del país, denunció que los planes del gobierno están dejando sin futuro a los agricultores jóvenes.

No podemos invertir. Nuestros padres, nuestros tíos no pueden invertir en el futuro. Así es que, como agricultores jóvenes, no tenemos ninguna posibilidad de algún día... pasar a controlar la granja, comentó.

___

El periodista de The Associated Press Mike Corder en La Haya, Holanda, contribuyó para este despacho.