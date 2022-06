Gobierno de Ecuador no acepta condiciones de indígenas

El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, dijo el miércoles que las autoridades no aceptan las condiciones impuestas por el sector indígena como requisito previo a iniciar diálogos encaminados a buscar una salida pacífica a las protestas que cumplen 10 días

El líder indígena Leonidas Iza exigió la noche del martes que el gobierno elimine el estado de excepción en seis provincias, donde se han registrado los mayores hechos de violencia, que desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde se encuentran en la capital y que les permitan llegar al parque de El Arbolito y la vecina Casa de la Cultura, para concentrarse y mantener asambleas.

No es el momento de poner más condiciones, no es el momento de exigir mayores demandas, es el momento de sentarse a conversar, estamos en el décimo día de paro", dijo el funcionario a la red de televisión Teleamazonas. "Y no podemos seguir esperando, la capital no puede seguir esperando, el país no puede seguir esperando.

Las protestas iniciaron tras la convocatoria de los indígenas a un paro nacional para exigir la reducción de los precios de la gasolina, más dinero para la educación intercultural y la fijación de los precios de los productos agropecuarios, entre otras 10 demandas.