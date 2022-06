Camino de Santiago ayuda a poblados españoles a sobrevivir

es mantener vivo ese ánimo único de los peregrinos ya que la popularidad del Camino fomenta la actividad económica.

Los ejemplos más frecuentes son las distintivas flechas amarillas que conducen hacia bares o establecimientos de masaje de pies y no al Camino. Hace poco en la mañana en la localidad de Tardajos, Esteban Velasco, un pastor retirado, estuvo parado en una intersección indicando la ruta correcta a los peregrinos.

El Camino no tendría razón de ser sin peregrinación, afirmó Jesús Aguirre, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Burgos. Uno lo puede hacer por varios motivos, pero se va empreñando de algo.

Para muchos se trata de una búsqueda espiritual o religiosa. El incentivo de mantener abiertas las iglesias a los peregrinos también revitaliza a las parroquias, dada la veloz secularización de España.

La Basílica de Santa María en Los Arcos, de 900 años de antigí¼edad, es una de las más magnificas en los pueblos del Camino, debido a su elevado campanario y su retablo finamente esculpido. Los peregrinos suelen duplicar el número que asiste a las misas de la semana, dijo el reverendo Andrés Lacarra.

En Hontanas, donde existen varias casas de piedra que se ven de inmediato en una hondonada tras un recorrido por las amplias planicies de Castilla, sólo hay misa dominical, que es el mismo caso donde un solo sacerdote sirve para diversas parroquias.

Sin embargo, un miércoles reciente en la noche, las campanas de la iglesia sonaron intensamente porque el reverendo Jihwan Cho, sacerdote de Toronto que efectuaba su segundo peregrinaje, se preparaba para celebrar la Eucaristía.

El hecho de que pudiera celebrar una misa¦ me hizo en verdad feliz, afirmó.

Los peregrinos internacionales como él han vuelto a algunas localidades cada vez más cosmopolitas.

En Sahagún, el maestro de inglés ordena a la hija de Nuria Quintana y a sus compañeros de clase pegarse a los peregrinos y practicar su idioma.

En la pequeña Calzadilla de la Cueza, la gente se ha hecho mucho más sociable, dijo César Acero.

Los habitantes como él lo llamaron loco cuando en 1990 abrió un hostal y un restaurante donde hace poco en la tarde a dos agricultores con sus tractores les despacharon rápidamente café al lado de un grupo de ciclistas que procedían de Holanda y se dirigían a Santiago.

Hoy ves gente que de pequeña yo no veía, de todas nacionalidades, dijo Loly Valcárcel, propietaria de una pizzería en Sarria. Se trata de una de las localidades de intensa actividad en el Camino porque se ubica a poco más de la distancia necesaria para obtener el certificado de finalización en Santiago.

Un número menor de peregrinos toma el antiguo camino romano por la Calzadilla de los Hermanillos, donde de niña Gemma Herreros ayudaba a alimentar a las ovejas que su familia crió por generaciones.

Herreros tiene un establecimiento que ofrece alojamiento y desayuno con su esposo cubano, un experegrino, cerca del museo al aire libre de la localidad que describe la historia de esa antigua calzada. Herreros confía en que el poblado siga prosperando pero sin perder por completo la libertad absoluta y solidaridad que conoció de niña.

En Hornillos del Camino, un poblado de casas de piedra color miel y una sola calle, Carmen Rodríguez comparte esperanzas similares.

Un pequeño grupo de peregrinos vino cuando ella era niña. Ahora, de la cantidad de gente casi da miedo salir a la calle, dijo Rodríguez cuando salía del restaurante de su propiedad para comprar pescado a un camión, que sustituye a tiendas de comestibles en muchos poblados.

Pero explicó rápidamente: Sin el camino, volveríamos a desaparecer.

