Comisión del 6 de enero podría citar a comparecer a Pence

también le había escrito a Mark Meadows, entonces jefe de despacho de la Casa Blanca, alentándolo a trabajar para revocar la victoria de Biden. Correos electrónicos obtenidos recientemente por la comisión también muestran que Thomas se comunicó vía correo electrónico con John Eastman, el abogado que desempeñó un papel crucial en nombre de Trump en los intentos por presionar a Pence a que anulara los comicios.

Me parece que la comisión estará interesada, entre otras cosas, en (averiguar) si esto se habló con el juez Thomas, dado que él estaba emitiendo fallos en casos que tenían un impacto en si obtendríamos algo de esta información, señaló Schiff.

En enero de este año, Thomas fue el único miembro del máximo tribunal que respaldó un intento de Trump de no entregar documentos a la comisión que investiga los sucesos del 6 de enero.

Schiff habló en el programa State of the Union de CNN y Lofgren en Face the Nation de CBS.