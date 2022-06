McCartney celebra sus 80 con Springsteen y 60.000 fans

Es difícil pensar que Paul McCartney encontrara una mejor manera de celebrar su cumpleaños 80 que cantando Glory Days en el escenario con Bruce Springsteen acompañados por 60.000 invitados.

Así es, el Beatle lindo cumple 80 el sábado. Es uno de esos hitos culturales que hacen a la gente suspirar y decir ¿Ya pasó TANTO tiempo?, además de apreciar lo que él todavía tiene que ofrecer.

Ha pasado más de medio siglo desde que los Beatles se separaron y el tiempo ha hecho realidad ese chiste de los jóvenes de los años 70 que decían: ¿Paul McCartney estaba en una banda antes de Wings?.

Al igual que otros miembros de la generación espero morir antes de envejecer, incluyendo a Bob Dylan, los Rolling Stones y el Beatle Ringo Starr, McCartney sigue trabajando, sigue compartiendo su música desde el escenario. Otro ícono de la década de 1960, Brian Wilson de los Beach Boys, tiene programado tocar en el Teatro Starlight en Kansas City para su 80 cumpleaños el lunes.

Tiene una exuberancia juvenil que no tiene edad, dijo Bob Spitz, biógrafo de los Beatles, sobre McCartney. Todavía hay algo de ese chico de 21 años que brilla en todas sus actuaciones.

Sería un cliché, y estaría mal, sugerir que el tiempo ha pasado sin dejar huella. La fragilidad de su voz fue evidente al cantar Blackbird el jueves en el MetLife Stadium, en la última noche de una breve gira por Estados Unidos. Le costó trabajo alcanzar las notas agudas en Here Today, su carta de amor a John Lennon, a quien le quitaron la vida demasiado pronto.

Pero con la habilidad de una banda empática y la imaginación y las voces del público, se logran superar los puntos difíciles.

Sí, sí, correcto, tengo un cumpleaños en camino, dijo McCartney, leyendo carteles del público que se lo recordaban. No estoy tratando de ignorarlo, pero...

El público cantó espontáneamente Happy Birthday, incluso antes de que un célebre vecino de New Jersey, Jon Bon Jovi, llevara globos durante la segunda vuelta del concierto para entonar la canción una vez más.

Otro tipo de New Jersey, Springsteen, se sumó a McCartney para cantar a dúo Glory Days y una versión de I Wanna Be Your Man. Después reapareció para un duelo de guitarras en Abbey Road.

Para la mayoría de los artistas, la presencia de la realeza local podría ser un momento difícil de superar. Pocos pueden cantar Let it Be y Hey Jude inmediatamente después.

Para celebrar el cumpleaños del músico, la revista Stereogum pidió a 80 artistas elegir su canción favorita de McCartney, y las elegidas fueron bastante variadas, desde la canción pre Beatles de 1958 In Spite of All the Danger (que McCartney interpretó en el MetLife) hasta su colaboración de 2016 con Rihanna y Kanye West FourFiveSeconds.

David Crosby y Dan Auerbach de los Black Keys eligieron Eleanor Rigby. El gran Wayne Coyne de The Flaming Lips Magical Mystery Tour. Steve Earle seleccionó Every Night, mientras que Joe Elliott de Def Leppard fue contra la corriente con la dulce Little Lamb Dragonfly. Mac DeMarco pidió la épica de Ram, The Back Seat of My Car.

Muchos se quejaron de lo injusto de tener que elegir sólo una.

El artículo de Stereogum ilustra las perspectivas variadas de músicos de diferentes generaciones a un catálogo vivo. Por ejemplo, reveló que un álbum bastante ignorado como McCartney II de 1980 tuvo mucho más impacto en artistas emergentes que lo que se habría previsto por su recepción en su época.

El viernes, el equipo de McCartney anunció que incluiría McCartney II con McCartney de 1970 y McCartney III de 2020 en un paquete que saldrá a la venta en agosto.

¿Qué tan vasto es el catálogo? McCartney interpretó 38 canciones en el MetLife, 20 de ellas de los Beatles, e incluso se dio el lujo de omitir una década entera. ¿Se acuerdan de los 90?

Con la ayuda de Peter Jackson, quien reimaginó las sesiones de Get Back para un proyecto televisivo del año pasado, McCartney pudo hacer un dueto virtual con Lennon cantando su parte de I™ve Got a Feeling tomado de su famoso concierto de azotea. También rindió homenaje a George Harrison, quien falleció en 2001, con una versión de Something que comenzó con Paul tocando un ukulele que George le regaló antes de que se le uniera el resto de la banda.

Spitz recordó un clip de la era de los Beatles en el que Lennon le dijo a un entrevistador que le sorprendería si duraban más de 10 años. McCartney estaba de pie junto a él riendo. Lennon estaba en lo correcto sobre los Beatles como unidad, pero se equivocó sobre su música.

Después de que se encendiera el último fuego artificial, mientras se retiraba alegre del escenario, McCartney se despidió con un: Nos vemos la próxima vez.