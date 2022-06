Países musulmanes vetan "Lightyear" por beso lésbico

Las autoridades de gran parte del mundo musulmán prohibieron que la nueva película animada de Disney, Lightyear, se proyecte en cines de la región debido a la inclusión de un breve beso entre una pareja de lesbianas, dijo la compañía el jueves durante el estreno de la cinta.

Trece naciones y el territorio palestino prohibieron la película de Pixar en la que el actor Chris Evans hace la voz del personaje que inspiró al héroe astronauta Buzz Lightyear de las cintas de Toy Story, dijo The Walt Disney Co.

Esto representa un gran desafío en la taquilla para una de las películas animadas más importantes del año de Disney mientras la industria cinematográfica va saliendo de las profundidades de la pandemia de coronavirus. Los analistas estimaron que podría recaudar más de 100 millones de dólares en su primer fin de semana.

Lightyear incluye un personaje femenino con la voz de la actriz Uzo Aduba que besa brevemente a su pareja femenina en una escena de la cinta de 200 millones de dólares. Eso resultó demasiado para los censores en muchas naciones de mayoría musulmana, donde las leyes a menudo penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.

Las naciones que se negaron a permitir que se muestre la película incluyen a Bahrein, Egipto, Indonesia, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria y los Emiratos írabes Unidos, dijo Disney. Los Emiratos írabes Unidos, hogar de Abu Dhabi y Dubái, anunciaron a principios de esta semana que no permitirían que se proyecte la película.

Muchos musulmanes consideran que los gays y lesbianas son pecadores. En algunas partes del mundo árabe, miembros de la comunidad LGBTQ han sido arrestados y sentenciados a prisión. Algunos países incluso mantienen la pena de muerte.

Los actores de la película calificaron de decepcionante la decisión previa de los Emiratos írabes Unidos.

Sí, es frustrante, dijo Evans a The Associated Press a principios de esta semana en el estreno de Lightyear en Londres. Se siente bien ser parte de algo que está logrando progreso social, pero es con este listón de frustración agridulce porque, al mismo tiempo, aún hay lugares que no se han puesto al día.

Los estudios ya han permitido en el pasado que censores corten películas en la distribución global debido a su contenido, incluso en el mercado del Medio Oriente. Recientemente, Disney enfrentó protestas de activistas y miembros de su propio personal por lo que estos describieron como la respuesta lenta del director ejecutivo Bob Chapek para criticar públicamente la legislación de Florida denominada No digas gay por los opositores.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó a fines de marzo un proyecto de ley que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado de primaria.

La escena en cuestión de Lightyear se había eliminado de la película, pero fue restablecida luego que los empleados de Pixar protestaron por la respuesta de Disney al proyecto de ley de Florida.

Jon Gambrell está en Twitter como www.twitter.com/jongambrellAP.