Castillo disfruta amor complicado de Cha Cha Real Smooth

El actor Raúl Castillo disfrutó interpretar una historia de amor complicado en Cha Cha Real Smooth (Bailando por la vida), pues él mismo ha pasado por situaciones similares.

La película, dirigida, escrita y protagonizada por el cineasta estadounidense Cooper Raiff, sigue a Andrew, un joven en medio de una crisis existencial tras graduarse de la universidad que trabaja como animador de bar mitzvás y se enamora de Domino, una madre soltera interpretada por Dakota Johnson. El problema es que ella está comprometida con Joseph, un abogado exitoso interpretado por Castillo.

El amor no es algo blanco y negro, es algo complicado, dijo el actor estadounidense de origen mexicano en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York, donde la película se presentó en el Festival de Tribeca previo a su estreno del viernes en Apple TV+. Creo que así es la vida, la vida no es blanco y negro, es más gris y me encantan historias así.

Castillo, cuyos padres son originarios de Reynosa, Tamaulipas, nació en McAllen, Texas. Quizá no habría nacido al otro lado de la frontera de no ser por un golpe de suerte de su abuela.

Mi abuela ganó una lotería hace muchos años y con ese dinero compró varios camiones para mi abuelo y mandó a mi papá a estudiar Laredo, Texas, dijo.

Aunque creció y estudió en Estados Unidos, Castillo se mantuvo en contacto con su familia en México y, a mediados del año pasado, tuvo la oportunidad de filmar en tierra mexicana la película Cassandro con Gael García Bernal, sobre un luchador amateur de El Paso, Texas. La cinta, dirigida por Roger Ross Williams, próximamente se estrenará en Amazon.

El actor de 44 años comenzó a actuar en la adolescencia, cuando era un estudiante tímido y pensó que eso lo ayudaría a atraer a las chicas. Con los años, el teatro se convirtió en su pasión y estudió dramaturgia en la Universidad de Boston. Filmó su primer cortometraje cuando tenía unos 22 años y desde entonces se enamoró de las cámaras. Sus créditos incluyen Army of the Dead (El ejército de los muertos), We the Animals (Nosotros, los animales) y Knives Out (Puñales por la espalda).

En el caso de Cha Cha Real Smooth, el segundo largometraje de Raiff tras Shithouse, lo que le atrajo fue el guion y su personaje, además de que la ópera prima del director le gustó bastante cuando la vio en el festival South By Southwest, donde ganó el premio del jurado.

Durante la pandemia trabajaron juntos a distancia para crear la biografía de Joseph.

Cooper es muy colaborativo y me dejó ser creativo, dijo el actor. Hablamos mucho él y yo del personaje, de su ˜backstory™ (historia de fondo), de quién era antes de que conociera al personaje de Dakota, y él me ayudó a darle más vida de lo que había en el guion.

Aunque Joseph tiene rasgos latinos, no es algo en lo que el guion se detenga.

Nunca decimos que es latino, nunca se menciona en el proyecto. Me encantó eso, que nomás era un abogado que se llama Joseph y es todo lo que sabemos de él en términos de su cultura, dijo Castillo, quien también actúa de abogado en la película de Adam Sandler Hustle (Garra), recientemente estrenada en Netflix.

Me encanta que tengo dos proyectos en el que hago el papel de abogado sin barba, porque siempre hago personajes con barba", agregó sonriente. "Mi mamá está encantada de que salgo así con el traje, sin barba y con el pelo corto.

Domino, el personaje interpretado por Johnson, mantiene la relación con Joseph a distancia y no parece muy convencida del giro que dará su vida si se casa con él. Pero cuando logran estar juntos se llevan bien.

Para Castillo, una de las claves para tener química con ella fue que primero filmaron la última escena que tenían juntos.

No quiero dar el spoiler, pero la última escena sí es muy dulce, dijo.

También le ayudó conocer a Ro Donnelly, la socia de Johnson en TeaTime Pictures (una de las productoras del filme), pues se sentía cómodo al saber que era un proyecto de ellas.

Como productoras, apoyaron mucho a Cooper como un director realmente joven y que va empezando su carrera. Creo que ahí ellas, como más veteranas, fueron guiándolo, dijo Castillo. Vi cómo ellas lo apoyaban y lo guiaban y eso me llamó mucho la atención y me dio mucha confianza.

La película se filmó en Pittsburgh y se estrenó en enero en el Festival de Cine de Sundance de manera virtual por la pandemia, pero generó suficiente ruido y fue adquirida por Apple.

En cuanto a experiencias similares a las de Andrew, Castillo tuvo una historia de amor platónico aparentemente imposible de concretar.

Supe desde que la vi por primera vez, desde que la conocí, que la quería mucho, inmediatamente, contó el actor. Fueron como dos años que fuimos amigos y había esa tensión. Y ya que estábamos los dos en otra etapa de nuestras vidas y ya era el tiempo correcto, fue una experiencia muy bonita la de comprometernos, agregó sobre cómo inició la relación con su novia, con quien lleva ya nueve años.