Ecuador libera a líder indígena, pero lo enjuiciará en julio

Ecuador liberó el miércoles al dirigente indígena Leonidas Iza, protagonista del paro nacional contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, a cambio de medidas alternativas y en julio será enjuiciado por el supuesto delito de paralización de servicio público, entre otros cargos.

Iza, máximo líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, fue detenido la madrugada del martes, cuando la policía informó que lo había capturado acusado de vandalismo debido a los desmanes y agresiones de los manifestantes. Posteriormente la fiscalía informó que lo está procesando por paralización de servicio público, entre otros cargos. Buena parte del centro norte de Ecuador está bloqueado por las protestas convocadas por Iza por tiempo indefinido en demanda de la reducción del precio de los combustibles y la fijación de precios de productos agrícolas, entre otros.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo el miércoles a la prensa que las protestas a nivel nacional están decayendo con relación al día previo y que hay un menor número de manifestantes a nivel nacional. Según el ministro, la provincia de donde es Iza, Cotopaxi, cercana a la capital, sigue siendo el epicentro de las protestas, especialmente con bloqueos a la carretera Panamericana.

El funcionario destacó que en todo el país se han registrado 63 incidentes como bloqueos de vías y manifestaciones. Asimismo, siete policías permanecen secuestrados por indígenas, hay 20 detenidos que están siendo judicializados y se registró la destrucción de al menos 15 vehículos policiales y un importante número de vehículos particulares dañados. Añadió que en democracia la protesta está bienvenida, pero en términos de paz, diálogo y solucionar problemas como sociedad, dentro de la racionalidad.

Poco después de salir en libertad, ante sus seguidores, Iza dijo que nadie ha salido a desafiar la ley. Sólo hemos salido porque el hambre y las injusticias han tomado nuestros hogares, mientras pobres como yo, ustedes, nuestras familias, los pueblos y nacionalidades, sectores populares somos detenidos por el encarecimiento del costo de la vida; dicen que estamos saboteando y haciendo terrorismo.

El consejero presidencial Diego Ordóñez, dijo a la red de televisión Ecuavisa que no se puede seguir cometiendo delitos con impunidad y explicó que el hecho de que Iza haya quedado en libertad no quiere decir que sea inocente. Ahora hay que tener cuidado y prevenir que Iza no pueda incurrir en la misma conducta porque sería una reincidencia que afectaría su situación.

Decenas de camiones con cientos de manifestantes están ingresando por el sur de la capital, lo que en en octubre de 2019 fue el preludio de dos semanas de violencia que estuvieron cerca de derrocar al entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021), a quien se le exigía abolir un incremento al precio de las gasolinas. El Estado destinaba en esa época unos 3.000 millones de dólares para mantener bajos los precios de los combustibles, que se veían presionados por el aumento internacional de los precios del petróleo.

Durante el gobierno de Guillermo Lasso los precios de la gasolina subieron desde 1.4 dólares el galón hasta 2,55 dólares. Los indígenas piden que baje a dos dólares por galón.

A lo largo de la mañana del miércoles se registraron marchas de estudiantes en Quito, cuyos accesos por carretera permanecen virtualmente cerrados.

Desde el inicio de semana, indígenas y campesinos han irrumpido con violencia en fincas agrícolas del centro andino del país para obligar a sus trabajadores a sumarse a la paralización, mientras mantienen bloqueados varios tramos de la carretera Panamericana y otras días de al menos de una decena de provincias.

La oficina de las Naciones Unidas en Ecuador formuló un llamado a la paz, a bajar las tensiones y buscar caminos del diálogo, al tiempo en que pidió en un comunicado a las autoridades respetar el derecho a la protesta social y el debido proceso. También instó a los manifestantes a ejercer ese derecho de forma pacífica.