A continuación, lista selecta de ganadores de los Premios Tony 2022 que se entregaron el domingo.

Mejor musical: A Strange Loop.

Mejor obra: The Lehman Trilogy.

Mejor reposición de un musical: Company.

Mejor reposición de una obra: Take Me Out.

Mejor actor en una obra: Simon Russell Beale, The Lehman Trilogy.

Mejor actriz en una obra: Deirdre O™Connell, Dana H..

Mejor actor en un musical: Myles Frost, MJ.

Mejor actriz en un musical: Joaquina Kalukango, Paradise Square.

Mejor actor de reparto en un musical: Matt Doyle, Company.

Mejor actriz de reparto en un musical: Patti LuPone, Company.

Mejor actor de reparto en una obra: Jesse Tyler Ferguson, Take Me Out.

Mejor actriz de reparto en una obra: Phylicia Rashad, Skeleton Crew.

Mejor dirección de una obra: Sam Mendes, The Lehman Trilogy.

Mejor dirección de un musical: Marianne Elliott, Company.

En internet: http://tonyawards.com