Limpian en Guatemala uno de los ríos más sucios del mundo

La organización mundial Limpieza del Océano (The Ocean Cleanup, por su nombre en inglés) trabajaba el miércoles en la limpieza del río Las Vacas, un afluente de agua que se ubica al centro de Guatemala y que según la organización podría ser uno de los más sucios del mundo.

Durante la jornada se utilizó por primera vez el Interceptor Trashfence, una especie de enorme malla metálica que se coloca dentro del río, se ancla a las orillas y cuela el agua, lo que detiene toneladas de basura que luego se extrae.

Boyan Slat, el director general de The Ocean Cleanup, con sede en Holanda, explicó a The Associated Press que anualmente unas 20,000 toneladas de basura pasan por el río, entre plásticos y otros materiales que contaminan el ambiente. Lo que pretendemos es ayudar a limpiar, explica sobre la idea de traer su proyecto a Guatemala, el cual está en su fase experimental.

La estructura del Interceptor Trashfence está inspirada en los sistemas de protección contra avalanchas y especializada para entornos de inundaciones repentinas, dice la organización y es la primera vez que se utiliza en el mundo.

La época lluviosa en la que actualmente está el país centroamericano eleva los niveles de desechos que recorren el cause del río, por lo que éste es el momento adecuado para instalar la estructura y ver cómo funciona.

El director de la organización dijo que han intervenido docenas de ríos en el mundo desde 2015 pero nunca habíamos visto contaminación en términos de plástico como en éste. Según Slat, las 20.000 toneladas de basura que transitan por este río representarían aproximadamente el 2% de las emisiones globales de plástico en los océanos.

Tras la extracción de la basura se pretenden reciclar miles de toneladas, lo que se hará buscando socios. Slat añadió que su objetivo es ayudar a limpiar los ríos para evitar que la contaminación alcance los océanos.

Entre las cosas que más han encontrado hay zapatos o juguetes, dijo el director de la organización. En algunos casos, en otros ríos, se han encontrado a las orillas hasta restos humanos.

Slat dijo que la gran cantidad de basura y la presión del agua en los días recientes dañaron una parte de una cerca que fue colocada en forma experimental, por lo que están aún evaluando las variables y soluciones para continuar con el proyecto.

El río Las Vacas alimenta al río Motagua, uno de los afluentes más importantes del país y que desemboca en la bahía de Omoa, Honduras. El vecino país ha protestado en varias ocasiones ante el gobierno guatemalteco por no detener la contaminación que llega hasta ese país.