LO ÚLTIMO: Rusia devuelve restos de 210 soldados de Mariúpol

Los acontecimientos más recientes relacionados con la guerra en Ucrania:

___

KIEV, Ucrania - La agencia de inteligencia militar de Ucrania informa que, hasta el momento, Rusia ha devuelto los cuerpos de 210 combatientes ucranianos que murieron en la batalla por Mariúpol. Asegura que la mayoría de ellos eran de los últimos defensores en la siderúrgica de Azovstal.

La agencia no especificó el martes cuántos cuerpos se cree que sigan bajo los escombros de la planta.

Rusia ahora controla la destruida ciudad portuaria. Comenzó a entregar restos la semana pasada. Ucrania señaló el sábado que ambas partes habían intercambiado 320 cuerpos, y que cada parte recibió 160. Se desconoce si Rusia ha recibido más cuerpos.

Los soldados ucranianos defendieron el complejo acerero durante casi tres meses de incesantes ataques rusos por aire, mar y tierra antes de rendirse en mayo.

___

MOSCÚ ” El Parlamento ruso aprobó un conjunto de leyes que permiten a Moscú no cumplir con los fallos del máximo tribunal europeo de derechos humanos.

La medida del martes formalizó la ruptura de los lazos entre Rusia y el Consejo de Europa, el organismo de derechos humanos más importante del continente.

De acuerdo con las nuevas leyes aprobadas por la Duma ”la cámara baja del Parlamento ruso” las autoridades rusas ya no están obligadas a cumplir con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitidas después del 15 de marzo.

En esa fecha, Moscú anunció que se retiraba del Consejo de Europa, solo para ser expulsada oficialmente al día siguiente por la invasión a Ucrania.

El lunes vía Telegram, el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, describió a la corte como una herramienta de batalla política contra nuestro país en manos de políticos occidentales, y agregó que algunos de sus fallos han sido directamente en contra de la Constitución de Rusia, nuestros valores, nuestras tradiciones.

Volodin citó un fallo que exige que Rusia reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue prohibido hace dos años en una serie de enmiendas constitucionales.

____

MOSCÚ ” El ejército ruso dice que ha destruido varios sistemas de artillería proporcionados por Occidente en la última serie de ataques sobre objetivos ucranianos.

El major general Igor Konashenkov señaló el martes que la artillería rusa alcanzó un obús enviado por Noruega y otros dos sistemas de artillería de Estados Unidos. Además, según dijo, las tropas rusas destruyeron otros equipos ucranianos desplegados en el este del país mientras que la fuerza aérea alcanzó concentraciones de tropas y equipos y posiciones de artillería.

Las afirmaciones de Konashenkov no pudieron confirmarse de forma independiente.

___

LEí“POLIS, Ucrania ” Un funcionario ucraniano dice que Rusia ha desplegado soldados adicionales en el este de Ucrania para ayudar a capturar una ciudad clave.

El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo a The Associated Press que las fuerzas rusas controlan las zonas industriales a las afueras de Sievierodonetsk, una de las dos ciudades de la región que todavía no están en manos de Moscú. Por el momento, las tropas rusas no han podido conquistar todo el territorio y se han visto obligadas a desplegar más efectivos, agregó.

Las batallas callejeras más duras continúan, con distinto grado de éxito, la situación cambia constantemente, pero los ucranianos están repeliendo ataques, afirmó Haidai.

En la vecina Lysychansk, la segunda ciudad controlada por Kiev y de la que el 95% está en manos de los rusos. Está siendo golpeada por la artillería. Los soldados del Kremlin atacaron un mercado local, una escuela y el edificio de una universidad, que quedó destruido. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales en territorio ucraniano.