La Iglesia condena a exsacerdote católico por años de abusos

Un exsacerdote fue condenado en un juicio eclesiástico por agredir sexualmente a un menor durante varios años hace casi tres décadas, según anunció el martes una diócesis católica en Alemania.

El hombre, que no fue identificado, debía pagar una multa no especificada por los crímenes cometidos entre 1986 y 1993, señaló en un comunicado la diócesis de Limburg, que no respondió en un primer momento a preguntas sobre la cuantía de la multa.

Aunque se han incluido pagos económicos en acuerdos confidenciales entre la Iglesia y víctimas de abusos, es inusual que se anuncie una sanción financiera contra un sacerdote como resultado de una investigación canónica.

La víctima denunció las agresiones en 2018, tras la publicación de un estudio sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia.

La fiscalía alemana declinó abrir una investigación porque los supuestos crímenes se habían cometido más de 20 años antes y por lo tanto habrían prescrito, pero las autoridades religiosas iniciaron una pesquisa.

Tras recibir un informe de la diócesis, el Vaticano pidió que se abriera un proceso penal.

La Iglesia considera ahora al hombre como un agresor sexual convicto, señaló la diócesis. Su condena habría incluido su expulsión del sacerdocio, pero el acusado colgó los hábitos durante el proceso.