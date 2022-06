Kevin Johansen Tú ve es mi conexión con la canción

Kevin Johansen comparte algunas de sus canciones y autores favoritos en Tú ve, un álbum en el que tiene invitados como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y uno de sus ídolos, el rockero David Byrne.

Johansen también tuvo el gusto de cantar a dueto con su hija Miranda, alias Wiranda Johansen.

Es mi conexión con la canción, dijo en una entrevista reciente por videollamada desde Buenos Aires. Más allá de que alguna vez he dicho que soy un ˜desgenerado™ con respecto al género musical y que eso ha quedado en el tiempo, la verdad es que mi género es la canción por sí misma, de algún modo ˜Tú ve™ es un disco que habla de eso, de las canciones que te atraviesan.

Johansen, quien nació en Alaska -de madre argentina y padre estadounidense-, creció entre Estados Unidos, Argentina y Uruguay. En su álbum incluyó temas clásicos del cancionero latinoamericano como El Albertío de la cantautora chilena Violeta Parra y otras de su propio repertorio como Tú ve, que interpreta con Lafourcade.

Más allá del tiempo en el que hayan sido compuestas estas canciones, una buena canción siempre es nueva... Me parecía súper interesante que me acompañen amigos, artistas que también fueron atravesados por esas canciones, dijo. El disco tiene mucho de eso, de atravesar los tiempos y apreciar a su vez la atemporalidad que tiene una buena canción.

Su colaboración con Lafourcade se remonta a La fugitiva, un tema incluido en el álbum de la cantautora mexicana Mujer Divina - Homenaje a Agustín Lara de 2012. Tras esta canción han tenido otras colaboraciones, al grado que Johansen califica como constante su intercambio, aunque no todo lo que hacen ve la luz.

Originalmente, había pensado hacer El Albertío con Lafourcade, pues su padre es chileno, pero ella le pidió hacer un tema de Johansen. Y ese tema, Tú ve, al que él califica como un manifiesto de amor, era uno de los favoritos de ella.

Le dio un power, una fuerza, que la verdad la versión original no tenía, dijo Johansen.

El tema fue el primer sencillo del álbum lanzado a fines de mayo y cuenta con un video en blanco y negro filmado en un ambiente relajado e íntimo, el estudio del músico uruguayo Juan Campodónico, quien produjo el disco.

En cambio, para encontrarse con Byrne, Johansen y Campodónico viajaron a Nueva York para grabar el audio y el video de Last Night I Was Dreaming With You, la versión en inglés de Anoche soñé contigo de Johansen.

Con el David Byrne se alinearon las estrellas como una brochette (brocheta), como diría (Andrés) Calamaro, recordó. Fue una situación muy linda, muy fortuita.

Johansen le pidió a Campodónico y a su representante que intercedieran por él para solicitar la colaboración de Byrne y él les respondió con una lista de las canciones de Johansen que le gustaban más.

El primer mail que le mandó a Juan era como ˜20 KJ sons I love™ (20 canciones de Kevin Johansen que amo), dijo. Me rompió el corazón de amor.

La canción tiene también un mini homenaje a Heart of Glass de Blondie, en un tarareo hacia el final, que incluyeron con aprobación de la diva del rock, dijo Johansen.

El homenaje de Johansen a Byrne continúa en otra canción, con una versión en español de Heaven de Talking Heads titulada El cielo, un tema que canta en solitario y en cuyos coros se escucha a su hija Miranda. Johansen califica este cielo como con un estilo de milonga... de los años 70.

Otra de las canciones transformadas para acercarlas a la milonga es Oración al tiempo, una versión al castellano de Oraí§í£o Ao Tempo del astro brasileño Caetano Veloso, que Johansen interpreta con su hija. Veloso bendijo la traducción al castellano de la canción, dijo.

Es una artista que ya tiene dos discos, dijo sobre la carrera de su hija mayor. Anda yéndose a España y haciendo 20 discos por semana y 20 clips por semana, como buena joven llena de energía.

Sus otros hijos, Kim y Tom, también cantan, una actividad que les gusta hacer en familia.

Johansen también incluyó en el álbum Perfect Day de Lou Reed, que canta con Miranda, y Suzanne, de Leonard Cohen, que interpreta con Drexler.

Son personas que atravesaron su tiempo, dijo sobre Reed y Cohen. Nos han dejado un legado tan enorme que es una pequeña forma de decirles eso, gracias, ˜bendiciones maestro donde estés™.

Con el músico uruguayo Rubén Rada se dio el gusto en El Tungue Lé y con la cantante española Silvia Pérez Cruz trabajó a distancia en la catártica y despechada Desde que te perdí, un tema que califica como apto para desprenderse y ver que la vida te ofrece sorpresas y se abren nuevas ventanas.