Varios heridos por tiroteo en cementerio de Wisconsin

Un tiroteo registrado en un cementerio al sur de Milwaukee el jueves por la tarde resultó en varias personas heridas, informó la policía.

La policía de Racine dijo en redes sociales que se produjeron numerosos disparos alrededor de las 2:30 de la tarde en el cementerio de Graceland en Racine, a unos 48 kilómetros al sur de Milwaukee.

El hospital Ascension All Saints, que está al lado del cementerio, está atendiendo a un número no revelado de víctimas del tiroteo. No se sabía por el momento si había víctimas mortales.

El centro médico implementó un cierre de emergencia por precaución tras el tiroteo, dijo el hospital en un comunicado.

Los residentes de la zona dijeron que habían escuchado entre 20 y 30 disparos, informó el Racine Journal Times.

La policía ha pedido a la gente que evite la zona del oeste de Racine alrededor del cementerio.