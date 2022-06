Jurado apoya a Depp en demanda y a Heard en contrademanda

Un jurado otorgó el miércoles a Johnny Depp más de 10 millones de dólares en su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, reivindicando su postura de que Heard inventó que sufrió abuso a manos de Depp antes y durante su breve matrimonio.

Pero el jurado también falló a favor de Heard, quien dijo que el abogado de Depp la difamó cuando calificó sus acusaciones de abuso como un engaño. El jurado le otorgó 2 millones de dólares en daños.

El jurado le había otorgado a Depp 15 millones de dólares en daños, pero debido a los límites establecidos por la ley de Virginia, la cifra se reducirá a 10,35 millones.

Los veredictos ponen fin a un juicio televisado que Depp esperaba ayudaría a restaurar su reputación, aunque se convirtió en el espectáculo de un matrimonio viciado. A lo largo del juicio, los fanáticos, abrumadoramente del lado de Depp, hacían fila durante la noche para obtener uno de los codiciados asientos en la corte. Los que no podían entrar se agrupaban en la calle para vitorear a Depp y abuchear a Heard cuando alguno de ellos aparecía fuera de la corte.

Depp demandó su exesposa por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por un artículo de opinión que publicó en 2018 en el que se describió a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Sus abogados dijeron que el artículo lo difamó a pesar de que nunca mencionaba su nombre.

Aunque el caso era aparentemente sobre difamación, la mayoría del testimonio se enfocó en si Heard había sido abusada física y sexualmente, como ella afirmaba. Heard enumeró más de una decena de supuestos abusos, incluyendo una pelea en Australia, donde Depp estaba filmando una película de la serie Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe), en la cual el actor perdió la punta del dedo medio y Heard afirma haber sido abusada sexualmente con una botella de licor.

Depp dijo que nunca golpeó a Heard y que en realidad ella era la abusadora, aunque los abogados de Heard mostraron mensajes de texto de Depp de hace años disculpándose con Heard por su comportamiento, así como mensajes con groserías que el actor le envió a un amigo en los que dijo que quería matar a Heard y profanar su cadáver.

En cierto sentido, el juicio era una repetición de una demanda presentada por Depp en Gran Bretaña contra un tabloide británico que lo describió como un marido golpeador. El juez en ese caso falló a favor del diario señalando que Heard estaba diciendo la verdad en sus descripciones de abuso.

En el caso de Virginia, Depp tuvo que demostrar no sólo que nunca atacó a Heard, sino que el artículo de Heard, que se enfocaba principalmente en políticas públicas sobre violencia doméstica, lo difamó. Y para reclamar una indemnización, tenía que demostrar que su artículo causó el daño a su reputación en comparación con cualquier número de artículos antes y después del artículo de Heard que detallaba las acusaciones en su contra.

Depp dijo en su testimonio final al jurado que el juicio en Virginia le dio la oportunidad de limpiar su reputación de una manera en la que nunca se le permitió en Gran Bretaña.

Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad y he hablado por lo que he cargado a mis espaldas, a regañadientes, durante seis años, dijo Depp.

Heard, por su parte, dijo que el juicio era parte de una campaña de desprestigio encabezada por Depp.

Johnny me prometió, me prometió, que me arruinaría la vida, que arruinaría mi carrera. Me quitaría la vida, dijo Heard en su testimonio final.