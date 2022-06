EEUU y Alemania prometen armas más modernas a Ucrania

han escalado progresivamente los medios que están poniendo a disposición de Ucrania y esta escalada, en mi opinión, ha tenido el objetivo de probar los límites rusos, comentó. Cada vez más, miden la reacción rusa, y como no hay reacción, siguen suministrando armamento cada vez más efectivo y sofisticado.

Algunos analistas militares creen que Rusia tiene previsto invadir el Donbás antes de que llegue cualquier arma que pueda cambiar el rumbo de la guerra.

Alemania, en particular, ha sido objeto de críticas tanto en casa como de aliados en el extranjero, de que no está haciendo lo suficiente.

Los prometidos sistemas alemanes de defensa aérea IRIS-T marcarían la primera entrega a Ucrania de ese tipo de armas de largo alcance desde que comenzó la guerra. Las entregas anteriores eran de misiles de defensa aérea portátiles, que se disparan desde el hombro. Aunque reforzaron la capacidad del ejército ucraniano para derribar helicópteros y otras aeronaves de vuelo bajo, no le dieron suficiente alcance para desafiar la superioridad aérea de Rusia.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo al Parlamento que los misiles antiaéreos IRIS-T que enviará Berlín son los más modernos que tiene Alemania en sistemas de defensa antiaérea.

Con esto, haremos que Ucrania pueda defender toda una ciudad de los ataques aéreos rusos, aseguró. Alemania también proporcionará sistemas de radar para ayudar a localizar la artillería enemiga, añadió.

Además de los cohetes alemanes, el paquete militar estadounidense incluirá helicópteros, sistemas antitanque Javelin, vehículos tácticos y piezas de repuesto, entre otras cosas, dijeron miembros destacados del gobierno. Hablaron bajo condición de anonimato para hacer comentarios antes de la presentación oficial del plan.

Un funcionario norteamericano recalcó que los sistemas avanzados de cohetes darían más precisión a las fuerzas ucranianas para atacar objetivos rusos dentro de Ucrania. Los cohetes tienen un alcance de unos 80 kilómetros (unas 50 millas) y tienen mucha capacidad de traslado.

Estados Unidos ha recibido garantías de Ucrania de que no disparará cohetes contra territorio ruso, según funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense. Ucrania ha presionado sin éxito por recibir cohetes con un alcance mayor, de hasta 300 kilómetros (186 millas).

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo durante su conferencia telefónica diaria con periodistas el miércoles que Moscú no confía en las garantías de Kiev de que los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple suministrados por Estados Unidos no se utilizarán para atacar a Rusia. Peskov acusó a Estados Unidos de echar leña al fuego de manera deliberada y diligente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, declaró que los pedidos de Ucrania de más armas es una provocación directa destinada a atraer a Occidente a los combates. Advirtió que los múltiples lanzacohetes aumentarían el riesgo de un conflicto ampliado. Los políticos occidentales en su sano juicio entienden bien esos riesgos, agregó.

Los anuncios de armas se conocieron mientras un gobernador regional ucraniano aseguró que las fuerzas rusas ya controlan el 70% de Sievierodonetsk, una ciudad clave en los intentos rusos de tomar las partes de Donbás que aún no controlaban separatistas con apoyo de Moscú.

El gobernador de la región de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que las fuerzas ucranianas y rusas estaban luchando en las calles.

Haidai informó que la única otra ciudad en la región de Luhansk que los rusos no han capturado aún, Lysychansk, está totalmente bajo control ucraniano, pero admitió que es probable que sea la siguiente.

Si los rusos logran tomar control pleno de Sievierodonetsk en dos o tres días, empezarán a instalar artillería y morteros y atacarán Lysychansk con más intensidad, afirmó Haidai.

Jordans informó desde Berlín. Los periodistas de The Associated Press Yuras Karmanau en Leópolis, Ucrania, Lolita C. Baldor en Washington y Jill Lawless en Londres contribuyeron a este despacho.